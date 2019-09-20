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  • iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

13'ün özellikleri nelerdir? 'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

dün akşam merakla beklenen 13 güncellemesini yayınladı. Aylardır beta aşamasında test edilen güncelleme nihayet son kullanıcılarla buluştu. 'te birçok yeni özellik yer alıyor. Mesela karanlık mod bunlardan biri. Kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellikti. Ayrıca yeni nesil işletim sisteminde in With Apple isimli başka bir özellik daha yer alıyor. Sitelerde veya uygulamalarda, üyelik için alt kısımda veya Facebook ile giriş yapma seçeneği vardır. İşte Apple da böyle bir özellik sunuyor. Ancak Sign in with Apple'da, Apple kullanıcının gerçek e-posta adresini gizleyip, her siteye özel gizli bir e-posta adresi oluşturuyor. Bu bahsettiklerimiz buzdağının görünen kısmı, suyun altında ise daha fazla işe yarar özellik var. Artık Safari tarayıcısı üstünden herhangi bir dosyayı indirebilir, bilinmeyen aramaları otomatik olarak sessize alabilirsiniz. Bu tür özelliklerin neler olduğuna gelin birlikte bakalım.

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Giriş Tarihi: 20.09.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 15:55
iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

13'ün karanlık modu, in With veya ses barının ekranın ortasından kenara alınması gibi göz önünde olan yeni birçok özelliği var. Bu özellikler beta sürümünden beridir biliniyordu. Bir de kullanıcıların oldukça işine yarayacak gizli birkaç özellik daha yeni iOS işletim sisteminde bulunuyor. 'ün söz konusu minik, ama oldukça yararlı özelliklerini sizler için derledik. Karanlık mod ve diğer büyük yeni özellikler dışında bakın neler varmış...

iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

WI-FI VE BLUETOOTH AYARLARI DENETİM MERKEZİNDE YER ALIYOR

Eski iOS işletim sistemlerinde Wi-Fi noktaları Ayarlar>Wi-Fi menüsünde listeleniyordu. 13'le birlikte artık bu durum değişti. Denetim Merkezi'nde Wi-Fi, Bluetooth, uçak modu, Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop'un olduğu sol üst köşedeki kısımda Wi-Fi üstüne basılı tutunca artık Wi-Fi bağlantıları listeleniyor. Aynı durum Bluetooth için de geçerli. Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı listesinin altında Ayarlar kısmı da bulunuyor. Buraya tıklayarak ayarlara kolayca erişebilirsiniz.

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iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

BİLİNMEYEN ARAYANLARI SESSİZE AL

Oldukça işinize yarayacak başka bir özellikten daha bahsedelim. Artık iPhone'unuz bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak sessize alabilir. Bu özelliği ise Bilinmeyen Arayanları Sessize Al seçeneğini aktif ederek kullanabilirsiniz. Bu özellik Ayarlar>Telefon menüsü altında Numaramı Göster seçeneğinin altında yer alıyor. Bu özelliği istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

HÜCRESEL VERİ BAĞLANTISI İÇİN DÜŞÜK VERİ MODU

iOS 13'te iPhone'daki uygulamaların ağ verisi kullanımını azaltan bir özellik var. Ayarlar>Hücresel>Seçenekler kısmından bu seçeneği istediğiniz zaman açıp kapayabilirsiniz.

iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

DEĞİŞEN PAYLAŞIM MENÜSÜ

Herhangi bir videoyu veya ekran görüntüsünü, yani dosyayı paylaşmak istediğinizde açılan paylaşım menüsü değişmiş ve daha kullanışlı hale gelmiş.

iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

SAFARI TARAYICISINDAN DOSYA İNDİREBİLİRSİNİZ

Bu özellik uzun zamandır bekleniyordu. Artık üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan, Safari tarayıcısı aracılığıyla herhangi bir dosyayı indirip, iPhone'a veya iCloud'a kaydedebilirsiniz. İndirilen dosyalar Safari'de sağ üst köşede simgeyle gösteriliyor. Buraya tıkladığınızda indirilen dosyalar listeleniyor. Ancak video veya indirdiğiniz herhangi bir dosyayı kaydetmek için bir iki tık daha yapmanız gerekiyor.

iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

Mesela indirilen bir videoyu kaydetmek için sağ üst köşedeki indirilenler simgesine tıklayın. İndirilenler listesinden yine video dosyasının üstüne tıklayın. Video yeni bir pencerede açıklacak. Açılan pencerede sol altta yer alan ve kutu içinde yukarıyı işaret eden ok olan paylaşım simgesine tıklayın. Açılan paylaşım menüsünden videoyu kaydet seçeneğine tıklayarak, indirilen videoyu galeriye kaydedebilirsiniz. Ayrıca bu paylaşım menüsünden videoyu paylaşabilir, farklı uygulamalarla açabilirsiniz.

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