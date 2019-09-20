iOS 13'ün özellikleri nelerdir? İOS 13'ün bu özellikleri öğrenince iPhone'da hemen deneyeceksiniz!

iOS 13'ün karanlık modu, Sign in With Apple veya ses barının ekranın ortasından kenara alınması gibi göz önünde olan yeni birçok özelliği var. Bu özellikler beta sürümünden beridir biliniyordu. Bir de kullanıcıların oldukça işine yarayacak gizli birkaç özellik daha yeni iOS işletim sisteminde bulunuyor. iOS 13'ün söz konusu minik, ama oldukça yararlı özelliklerini sizler için derledik. Karanlık mod ve diğer büyük yeni özellikler dışında bakın neler varmış...