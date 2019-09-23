TEKNOFESTİstanbul küçük mucitlerin sağlık, çevre, ulaşım alanlarında tasarladıkları icatlarının tanıtılmasına ve katılımcılarla buluşmasına imkan sağladı. "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması", festivalin en ilgi çekici etkinliklerinden biri oldu. İşte o yarışmanın küçük mucitleri;Acıbadem Okulları 8. sınıf öğrencileri Ahmet Yusuf Taş, Yusuf Ali Koşay ve Ömer Emir Uğur, "Guardians Of The Future" (Geleceğin koruyucuları) takımı olarak festivale "Temiz Dalgalar" projesi ile katıldı. Taş, "Araıcımız deniz yüzeyinde gezerek çöpleri topluyor ve güneş enerjisiylekıyıya getiriyor" dedi.Bağcılar Enderun Mucitleri Takımı'nı kuran Bekir Eren Köse (11) ile Enes Yahya Öztürk (12) yarışmaya "kamuflaj bileklik" projesiyle katıldı. Ortaöğretim öğrencisi iki küçük mucit kurban hırsızlığı haberlerinden etkilenerek, "kamuflaj bileklik" geliştirdi. Projede, 10 santimetre boyunda üzeri yapay deri ve kılla kaplanmış bir bileklik hayvanın bacağına yerleştiriliyor. Hırsızlık esnasında alarm sistemi devreye giriyor.NUN Okulları, TEKNOFEST'te İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisi finallerinde üçüncü oldu. NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise; "İki ayrı kategoride yarışan lise takımlarımızın haricinde bu sene festivale bireysel olarak katılan 5. sınıf öğrencimiz Ahmet Yiğit Başoğlu'nun aldığı en genç girişimci ödülü de göğsümüzü kabarttı. Soma n faciasından etkilenerek tasarladığı madenci yaşam kıyafeti ile NUN Okulları öğrencilerinin duyarlılığını ortaya koydu" dedi.