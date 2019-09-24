iOS 13 bazı açılardan iPhone'lar için ilkleri barındıran bir güncelleme. Uzun zamandır beklenen karanlık mod ve Safari üstünden herhangi bir dosyayı iPhone'a indirmek gibi özellikler iOS 13'te yer alıyor. Başka yenilikler de var, ancak iOS 13'te hatalar da bulunuyor. Bazı kullanıcılar pil ve genel performanslarının düştüğünü belirtirken, birkaç uygulamada klavyenin gözükmemesi, üç parmak kestirmesi yüzüne PUBG'de ekrana gelen kopyala/yapıştır uyarısı gibi bir takım problemler var. iOS 13.1 ile birlikte söz konusu bu ve benzeri sorunları düzelmesi bekleniyor.