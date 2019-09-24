sabah

Hataları çözen 13.1 çıkış saati ve tarihi belli oldu! iOS 13.1'le işlemci performansını sınırlama geliyor

İOS 13.1'LE İŞLEMCİ PERFORMANSINI SINIRLAMA GELİYOR
24 Eylül 2019, Salı Güncelleme : 10:04:48

, 19 Eylül'de yani geçtiğimiz hafta perşembe günü merakla beklenen 13 güncellemesini yayınlamıştı. Karanlık mod, Safari yenilikleri, Sign with Apple, Safari üstünden dosya indirme gibi daha birçok yeniliği barındıran iOS 13'te olan bazı hatalar kullanıcılar tarafından şikayet edilmişti. iOS 13'te ayrıca Apple'ın da kabul ettiği güvenlik açığı var. iOS 13.1 ile birlikte bu güvenlik açığı ve şikayet edilen hatalar ortadan kaldırılacak. Bununla birlikte 13.1 güncellemesi XS ve iPhone XR'a da işlemci performansını sınırlama özelliğini de ekleyecek. İşte iOS 13.1 güncellemesinin detayları...

13 bazı açılardan 'lar için ilkleri barındıran bir . Uzun zamandır beklenen karanlık mod ve Safari üstünden herhangi bir dosyayı iPhone'a indirmek gibi özellikler iOS 13'te yer alıyor. Başka yenilikler de var, ancak iOS 13'te hatalar da bulunuyor. Bazı kullanıcılar pil ve genel performanslarının düştüğünü belirtirken, birkaç uygulamada klavyenin gözükmemesi, üç parmak kestirmesi yüzüne PUBG'de ekrana gelen kopyala/yapıştır uyarısı gibi bir takım problemler var. iOS 13.1 ile birlikte söz konusu bu ve benzeri sorunları düzelmesi bekleniyor.

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN