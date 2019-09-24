Hataları çözen iOS 13.1 Türkiye çıkış saati ve tarihi belli oldu! iOS 13.1'le işlemci performansını sınırlama geliyor
Apple, 19 Eylül'de yani geçtiğimiz hafta perşembe günü merakla beklenen iOS 13 güncellemesini yayınlamıştı. Karanlık mod, Safari yenilikleri, Sign with Apple, Safari üstünden dosya indirme gibi daha birçok yeniliği barındıran iOS 13'te olan bazı hatalar kullanıcılar tarafından şikayet edilmişti. iOS 13'te ayrıca Apple'ın da kabul ettiği güvenlik açığı var. iOS 13.1 ile birlikte bu güvenlik açığı ve şikayet edilen hatalar ortadan kaldırılacak. Bununla birlikte 13.1 güncellemesi iPhone XS ve iPhone XR'a da işlemci performansını sınırlama özelliğini de ekleyecek. İşte iOS 13.1 güncellemesinin detayları...
iOS 13 bazı açılardan iPhone'lar için ilkleri barındıran bir güncelleme. Uzun zamandır beklenen karanlık mod ve Safari üstünden herhangi bir dosyayı iPhone'a indirmek gibi özellikler iOS 13'te yer alıyor. Başka yenilikler de var, ancak iOS 13'te hatalar da bulunuyor. Bazı kullanıcılar pil ve genel performanslarının düştüğünü belirtirken, birkaç uygulamada klavyenin gözükmemesi, üç parmak kestirmesi yüzüne PUBG'de ekrana gelen kopyala/yapıştır uyarısı gibi bir takım problemler var. iOS 13.1 ile birlikte söz konusu bu ve benzeri sorunları düzelmesi bekleniyor.
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