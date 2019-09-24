PlayStation'la ilgili 2014 yılında yayımlanan bir rapor, bu oyun konsolunun bekleme modundayken 8.5 watt harcama yaptığını, kullanım sırasındayken ise 137 watt enerji tükettiğini ortaya koymuştu. Sony'den yapılan son açıklamalara göreyse PlayStation 5, kullanıcıların tercihlerine bağlı özel bir enerji tasarruf moduyla birlikte gelecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sony CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5'in bekleme modundayken PlayStation 4'ten daha az enerji tüketeceğini, bu tüketim düşüklüğünün şu an için 0.5 watt olarak ön görüldüğünü ifade etti. PlayStation 5'in bu güç tasarruf özelliğini daha anlaşılır kılmak isteyen Ryan, sadece 1 milyon PlayStation 5 sahibinin bu özelliği aktif etmesi durumunda ABD'deki 1.000 evin enerji tüketimi kadar tasarruf yapılabileceğini açıkladı.

PlayStation 5'e ait yeni görüntüler de internete sızdı. nl.letsgodigital.org'da yayınlanan görüntülere bakıldığında kenarlarda havalandırma sistemini görebiliyoruz.

PS5 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sony'nin uzun süredir PS5 üzerinde çalıştığı biliniyordu; ancak yeni oyun konsolunun çıkış tarihi en merak edilen noktaydı. Şirketten bu konuda henüz bir açıklama gelmiş değil; ancak son gelişmelere bakıldığında PlayStation 5'in ne zaman oyuncularla buluşacağı ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ilk dikkat çeken nokta yeni oyun konsolunda kullanılacak olan yeni AMD işlemcilerin en erken 2020 sonbaharında hazır olması bekleniyor. Bu da PS5'in bu tarihten önce karşımıza çıkmayacağı anlamını taşıyor.

Zen 2 ve Navi 20 grafik yongasından güç alacak olan PS5, 24 GB GDDR6 bellek kullanacak. Sistem, RAM'in 4 GB'ını kendine ayıracak. Depolama kapasitesine geldiğimizde ise en düşük modelin 2 TB alan sunması bekleniyor. Fiyatlarla ilgili henüz hiçbir bilgi bulunmasa da, şirkete yakın kaynaklar cihazın 499 dolardan satışa sunulacağını düşünüyor. (Hürriyet)