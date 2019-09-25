Temmuz ayında Jose Rodriguez tarafından iOS 13'ün betasında güvenlik açığı keşfedilmişti. Jose Rodriguez, Youtube üzerinden yayınladığı bir video ile birlikte, ekran kilidi kapalı olan iOS 13'e sahip bir iPhone'u, sesli kontrol ile kolaylıkla açabileceğini gösterdi. Apple tarafından doğrulanan bu açık, iOS 13.1 güncellemesiyle birlikte kapatılıyor.

Bununla birlikte güncellemenin getirdiği en büyük yenilik ise kullanıcılar için hayli önemli olan AirDrop'u kapsıyor. iPhone 11 modellerinde Apple U1 olarak adlandırılan ve cihazları ultra geniş bant ile buluşturan bir yongaya yer verildi. Apple bu yonga sayesinde AirDrop arabiriminde cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirdi. Apple cihazlarının fazla sayıda olduğu bir ortamda, AirDrop ile dosya paylaşmak istediğinizde U1 yongası diğer cihazların yerini tarıyor. Elinizdeki iPhone'a en yakın cihaz, listenin ilk sırasında gösteriliyor.

KULLANICILAR VARIŞ ZAMANINI CANLI OLARAK BAŞKASIYLA PAYLAŞABİLİYOR

Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik, Apple Haritalar için ETA paylaşımı oldu. Bu özellik sayesinde Apple Haritalar üzerinde bir konuma varış zamanınızı canlı olarak başkasıyla paylaşmanız mümkün.

Ayrıca, güncelleme Kısayollar uygulaması için otomasyon sekmesini ve küçük arayüz düzeltmeleri içeriyor. Örneğin, PowerBeats Pro veya AirPods gibi kullandığınız cihazı gösteren bir simge arayüze dahil edildi.

Ev uygulamasına farklı ışık türlerinin yanı sıra yeni animasyonlar için yeni simgeler eklendi. Ayarlar bölümündeki bazı sayfalarda değişikliklerin yaşandığı iOS 13.1'in, genel anlamda iOS 13'e kıyasla daha performanslı olması bekleniyor. (Hürriyet)