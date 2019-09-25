iPad kullanıcıları müjde! iPadOS ile birlikte neler değişti? Yenilikler nedir?

iPadOS dün akşam saat 8'de Türkiye'de ve birçok ülkede yayınlandı. Yaklaşık olarak 2 GB'lık kurulum dosyasına sahip olan yeni işletim sistemi, iOS 13.1 güncellemesiyle birlikte çıktı. Yani Apple, iPhone'lar için iOS 13.1'i, iPad'ler için de iPadOS'yi yayınladı. Güncelleme Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sekmesinden kurulabiliyor. Eğer halen güncellemeyi yüklemediyseniz de, güncellemeden önce iPad'inizin yedeğini almanızı tavsiye ederiz.

IPADOS İLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞTİ?

Gelelim iPadOS ile birlikte gelen yeniliklere. iOS'ten ayrılan yeni işletim sistemi çoklu pencere desteği ile geliyor. Artık aynı uygulamanın birden fazla penceresi açık olabiliyor. Pencereler sabitlenebildiği gibi boyutu da ayarlanıyor.

iOS 13'te olduğu gibi iPadOS'ta da Karanlık Mod karşımıza çıkıyor. Ayrıca özel yazı tipleri de güncellemenin bir parçası.

Split View tarafının da güncellendiği yeni işletim sistemiyle aynı uygulama üzerinde aynı anda birden fazla dosya ve belge ile çalışmak mümkün hale geliyor. Slide Over'daki uygulamaları da hızlıca görüp geçiş yapmak mümkün.

Ana ekran düğmesi bulunmayan modellerdeki ekran altı imleci artık daha yetenekli. Uygulamalar arası geçiş, ana ekrana geçme ya da çoklu görev ekranına geçiş bu imleç ile daha kolay hale geldi.

Yeni güncellemeyle birlikte iPad modelleri resmi olarak SD kartları ve USB bellekleri destekler hale geldi. Artık yedekleme yapmak, dosya taşımak ya da düzenlemek çok daha kolay. Özellikle iş odaklı kullanımlarda bu özelliğin oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Dosyalar uygulaması, iPadOS ile sunulan iCloud Drive dosya paylaşım desteği sayesinde daha iyi bir hale geliyor. Erişimi olan herkes, paylaşılan dosyayı iCloud Drive'da görebiliyor ve her zaman en yeni sürümüne erişebiliyor.

TEK PARMAKLA YAZMA ÖZELLİĞİ

Yazılı içerikler için tek parmakla yazma özelliği de yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. iPad klavyesini pop-up görünüme çevirmek mümkün.

20 milisaniyelik Apple Pencil tepkime süresi de yeni güncellemeyle birlikte 9 saniyeye kadar düşüyor. Ayrıca kullanıcılar Apple Pencil'ı ekranın köşesinden kaydırarak web sayfalarının, belgelerin veya maillerin tamamını işaretleyip gönderebiliyor.

Masaüstü gücünde tarama özelliğinin eklendiği Safari'de artık MacBook'larda kullanılan tüm klavye kısayollarını da kullanmak mümkün.

Siri de artık Dock üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Dock demişken, buradaki tasarımın da değiştiğini belirtelim. Artık çoklu görev ekranındaki herhangi bir içeriği Dock'a sabitlemek mümkün. Daha önceki sürümde yalnızca uygulamaların sabitlenebildiği Dock'a isterseniz Haritalar içindeki bir konumu bile sabitleyebilirsiniz.

iPadOS güncellemesini alan iPad modelleri şu şekilde:

Apple'ın resmi açıklamasına göre 12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 10,5 inç iPad Pro, 9,7 inç iPad Pro, iPad (7. nesil), iPad (6. nesil), iPad (5. nesil), iPad mini (5. nesil), iPad mini 4, iPad Air (3. nesil) ve iPad Air 2 sürümleri yeni sürüme geçiş yapıyor. (Hürriyet)