Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni iPhone serisi yenilik olarak beklentileri karşılamasa da her geçen gün çıkan iyi performans haberleriyle dikkatleri üstüne toplamayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde EverythingApplePro isimli YouTube kanalının yeni iPhone'lara yaptığı sağlamlık testi, iPhone 11 ailesinin düşmelere karşı dayanıklılığı ispatlamıştı.

Bugün ise iPhone 11 Pro ekranı ile gündeme geldi. Telefon ekranlarına verdiği puanlamalarla bilinen Display Mate tarafından en iyi ekranlı akıllı telefon Süper Retina XDR ekranlı iPhone 11 Pro seçildi. Display Mate tarafından verilen puanlama sisteminde A+ yani en yüksek puana sahip olmayı başaran cihaz dikkatleri tekrar üstüne topladı.

İKİ YENİ KAYIT PARLAKLIK SEVİYESİNE SAHİP

Display Mate'in dikkat çektiği noktalardan en önemlisi Süper Retina XDR ekranın bir değil iki yeni kayıt parlaklık seviyesine sahip olması oldu. Bu iki farklı parlaklık seviyesi ile ne zaman, nasıl bir ekran sunacağını daha hızlı anlayabiliyor. Güneş altındayken 800 nit hareket halindeyken, çekim yaparken gibi sabit olmayan durumlarda yüksek dinamik aralık içeriğini görüntüler 1200 nit parlaklık sunuyor.

Ekran konusunda cihazın ödül almasını sağlayan diğer özellikler ise en yüksek mutlak renk hassasiyetine, en yüksek tam ekran parlaklığına, en yüksek tam ekran kontrast değerlendirmesine, en yüksek kontrast oranına sahip olması oldu. (Shiftdelete)