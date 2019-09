Sony gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde merakla beklenen The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini duyurdu. 2013 yılında PlayStation 3 için piyasaya çıkan ve çok satanlar listesine giren The Last of Us oyununun devamı niteliğindeki The Last of Us Part II, 21 Şubat 2020'de PlayStation 4'e özel olarak piyasaya çıkacak.

Uncharted serisinin ve The Last of Us oyununun yapımcısı Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerine sahip olacak.