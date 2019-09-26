Güneş enerjisiyle iletişim çözümü

Portatif Solar Saha, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde mobil haberleşmeyi sağlayan iletişim ünitelerine enerji sağlıyor. Böylece dağ, yayla, sahil şeridi gibi sabit enerji hizmeti bulunmayan ama nüfusu belli dönemlerde hızla artan bölgelerde iletişim çözümü sağlanıyor.

İlk portatif solar saha kurulumunu Antalya'da yapan Turkcell, Kaş - Kalkan turizm yolu ve dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda müşterilerine ulaştırdı. Yine enerji kaynağına erişimin kısıtlı olduğu Ordu'da Beytabı Yaylası'nda ve Bursa'da Gürsu ilçesi Ericek Göleti'nde Portatif Solar Saha çözümünü sunan Turkcell, son olarak 3 bin 415 metre yüksekteki Karçal Dağı'nın yaylalarından Artvin Borçka Beyazsu Yaylası'nda bu hizmeti kullanıcılarla tanıştırdı. Portatif Solar Saha sayesinde, bu bölgede de servis veren tek operatör olan Turkcell, yeni ürününe resmi olarak patent başvurusunda da bulundu.



Turkcell Antalya, Bursa, Ordu ve Artvin'de kurulan bu dört portatif solar saha sayesinde, günlük ortalama 16,620 dakika görüşme, 135 GB data transferi imkânı sunarken bu hizmetten günde ortalama 10 bin 277 kişi faydalandı.