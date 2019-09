Yeni bir iPhone tanıtıldıktan sonra piyasaya sürülmeye yakın bir dönemde resmi teknik servis ücretleri de açıklanır. Henüz Türkiye'de satışa sunulmayan iPhone 11, Pro ve Pro Max'in de ücretleri kesinleşti.

Apple yeni teknik servis ücretlerini sadece iPhone 11 için değil tüm iPhone modelleri için de elden geçirdi. Ekran ve batarya değişim fiyatlarında indirim uygulanırken, cihaz değişim ücretleri sabit kaldı. Listeye sadece iPhone 11 modelleri eklenmiş oldu. Bu arada listede göreceğiniz tüm fiyatlar garanti kapsamı dışında kalan iPhone modelleri için geçerli.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max dahil yeni batarya değişim ücretleri:

-iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR batarya değişim ücreti: 449 TL

-iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve diğer modeller için batarya değişim ücreti: 319 TL

Yeni ve eski iPhone'ların ekran değişim ücretleri:

-iPhone 11 Pro Max, XS Max ekran değişimi: 2.190 TL

-iPhone 11 Pro, XS, X, ekran değişimi: 1.899 TL

-iPhone 11, XR ekran değişimi: 1.349 TL

-iPhone 8 Plus ekran değişimi: 1.139 TL

-iPhone 8 ekran değişimi: 999 TL

-iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.139 TL

-iPhone 7 ekran değişimi: 999 TL

-iPhone 6s Plus ekran değişimi: 1.139 TL

-iPhone 6s, 6 Plus ekran değişimi: 999 TL

-iPhone 6, SE, 5s, 5c: 869 TL

iPhone 11 modelleri dahil garanti dışı cihaz değişim ücretleri:

-iPhone 11 Pro Max, XS Max: 5.799 TL

-iPhone 11 Pro, XS, X: 5.299 TL

-iPhone 11, XR: 3.799 TL

-iPhone 8 Plus: 3.799 TL

-iPhone 8: 3.299 TL

-iPhone 7 Plus: 3.299 TL

-iPhone 7: 2.999 TL

-iPhone 6s Plus, 6 Plus: 2.299 TL

-iPhone 6s, 6: 1.899 TL

-iPhone SE, 5s, 5c: 1299 TL

Tekrar söylemekte fayda var ki yukarıdaki fiyatların tümü resmi garanti dışında kalan iPhone modelleri için geçerli fiyatlardır. Yani cihazınızın resmi garantisi olsa bile kullanıcı hatasın bağlı hasarlar, arızalar sonucunda bu tutarlar faturaya yansır. Apple kaynaklı hatalarda, garanti süresi içinde yapılan tüm onarımlar ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Apple'ın daha önce 499 TL olan batarya değişim ücretlerinde küçük bir indirime gittiğini görüyoruz. Tüm üst düzey iPhone modellerinin bataryaları aynı fiyata değişiyor. iPhone 11 de kendisine burada yer buluyor.