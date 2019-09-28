Apple cephesinde iOS 13 güncellemesi için çalışmalar devam ediyor. Üç gün önce yayınlanan iOS 13.1 ile yeni özelliklere ek olarak bazı sorunların da çözüldüğünü gördük. Bugün ise hata düzeltmeye yönelik iOS 13.1.1 ve iPadOS 13.1.1 güncellemeleri yayınlandı.

BATARYA VE KLAVYE HATALARI DÜZELTİLDİ

iOS 13.1.1 güncellemesinin en önemli değişikliği batarya tarafında. Daha öncesinde cihazların normalden daha hızlı pil tüketmesine sebep olan sorun bu güncelleme ile çözüldü. Ayrıca üçüncü taraf klavye uygulamalarının izniniz olmadan veri transferi yapma problemi de giderildi. Bu iki önemli değişim haricinde diğer değişimler; yedekleme ile geri yüklenen iPhone'lardaki sorunun düzeltilmesi, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde Siri isteklerinin alınmasını etkileyecek sorunun giderilmesi, Safari arama önerilerinin önceden kapatılmasına rağmen yeniden açılmasının düzeltilmesi, Anımsatıcılar'ın yavaş senkronize olmasının çözülmesi şeklinde sıralanabiliyor.

Kısacası iOS 13.1.1'in işletim sistemindeki hataları düzeltmeye yönelik bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bazı hataların devam ettiğine yönelik bilgiler geliyor. İleride bu tarz başka bir minör güncelleme daha görmemiz mümkün. (Donanımhaber)