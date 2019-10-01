NASA kara delik araştırmalarını derinleştirmeye başlamışken yeni bir şey keşfetti. Gökbilimciler birbirleriyle çarpışacak üç süper kara delik hakkında fikirlerini açıkladı. Bu bulduğunu emen ve boşluğa gönderen delikler, enerji patlamasına neden olacak.

NASA KARA DELİK HAKKINDA UYARDI

Gökbilimciler hala kara delik hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu için bu çarpışma hakkında kesin yorumlar yapılamıyor. Süper kütleli kara deliklerin ise galaksinin merkezinde yer aldığını ve enerjisini artırmak için boşluktaki her şeyi emdiğini fakat bunlara nelerin neden olduğunu tam olarak bilemiyoruz.

Üç kara deliğin birleşmesi hakkında yapılan yorumların birçoğu yalnızca tahmin olarak kalıyor olsa da bu tahminler oldukça karamsar. Büyük sorun olarak adlandırılan süper kütleli kara deliklerin birbirine nasıl yakınlaşacağı bilinmiyor. Ancak, üçüncü kara deliğin varlığının diğer ikisinin birbirine yakınlaşmasına neden olacağı ve çarpışmanın bu şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları normalde kara deliği bulmak için araştırma yaparken, şaşırtıcı bir sistem ile karşılaştıkları için heyecanlandıklarını aktarıyor. Bulunan kanıtlara göre, süper kütleli kara delikleri besleyen bu üçlü sistem şimdiye kadarki en büyük kanıt olarak gösteriliyor.

Söz konusu sistem, SDSS J084905.51 + 111447.2 olarak biliniyor. Araştırma makalesinin yazarları arasında yer alan George Mason ve Shobita Satyapal:" İkili veya üçlü kara delikler son derece nadir bulunuyor." diyerek bu olayın öneminin altını çiziyor.

Ancak yine de bu olayın doğal olmadığını düşünmeyin. Bu sistemler galaksinin birleşmesinden ve nasıl büyüdüğüne kadarki birçok soruyu da cevaplandırıyor. (Shiftdelete)