Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy A serisinin iki yeni üyesini duyurdu. Bu modellerden bir tanesi "Galaxy A50s", diğeri ise "Galaxy A30s" idi. Galaxy A30 modelinin gelişmiş versiyonu olan Galaxy A30s, şimdi ise Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu bağlamda Galaxy A30s'in fiyatı da belli olmuş oldu.

Galaxy A30s, 6.4 inç boyutunda ve HD+ çözünürlüğündeki çentikli ekranıyla geliyor. Cihazın parmak izi okuyucusu da ekrana entegre edilmiş durumda. Ayrıca çentikte bulunan ön kamera, tüketicilere 16 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Galaxy A30s'in Türkiye'ye gelen sürümü, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla sahip. Telefon microSD kart desteğine de sahip.

25 megapiksel ana arka kameraya sahip olan Galaxy A30s'in bu kamerasına, 8 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor.

Galaxy A30s teknik özellikleri:

6.4 inç HD+ (720 x 1560 piksel) Super AMOLED, çentikli ekran

8 çekirdekli Exynos 7904 işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili depolama alanı (microSD desteğiyle artırılabilir)

16 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera

25 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram açıklığında ana arka kamera

8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör

5 megapiksel derinlik sensörü

Ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü

4.000 mAh batarya

15 watt hızlı şarj desteği

Boyutlar: 158.5 mm x 74.7 mm x 7.8 mm, Ağırlık: 166 gram

Samsung Galaxy A30s'in fiyatı ise 2.599 TL.

(Webtekno)