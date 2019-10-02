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  • WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

artık günümüzün olmazsa olmaz iletişim seçeneklerinin, uygulamaların başında geliyor. 2014'te Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'a yeni özellikler ekleniyor. Tabii ki bu özellikler en başta ve iOS platformlarında beta testinden geçiyor ve daha sonra son kullanıcılarla buluşuyor. WhatsApp'ın beta testleri gelecek özellikler hakkında muhteşem bir kaynak oluyor. Şimdi ise WhatsApp'a 'kendini imha eden mesaj' özelliği geliyor. İşte konu hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:53
WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

Kendini imha eden mesajlar, hassas bilgileri paylaşmak söz konusu olduğunda oldukça faydalıdır. Bu özelliği Telegram'da ve diğer bazı mesajlaşma uygulamalarında görmüş olabilirsiniz. Özellik, yayınlandığında için önemli bir özellik eklemesi olacak. Özelliği henüz en son sürümde göremiyoruz. Şu anda geliştirme aşamasında ve yakında kararlı sürüme geçecek.

WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

'ta kendi kendini imha eden mesajlar "kaybolan mesajlar" olarak adlandırılabilir. Bir mesaj gönderip belli bir zaman sonra kendi kendini imha eden bu mesajlar, bazı durumlarda gayet kullanışlı oluyor.

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WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

Bireysel görüşmelerin yanında, muhtemelen bu özelliği gruplarda da kullanabileceksiniz. Şu anda mevcut olan bilgilerle kaybolan mesajlar için daha fazla zamanlayıcı seçeneğinin olup olmadığını bilmiyoruz ancak Telegram uygulamasında olduğu gibi çalışacağını tahmin ediyoruz.

WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

Özelliğe ilişkin resmi bir duyuru bulunmadığını hatırlatalım. Beta özelliklerinin geçmişi göz önüne alındığında bunun erken gelişim aşamasında olduğunu ve özelliğin nihai kararlı yapıya ulaşabileceği gibi iptal edilebileceğini de söyleyebiliriz.

WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

, kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacak. Bu yüzden bir sonraki ana sürümle birlikte yayınlanması bekleniyor.

WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

'ta normal veya sesli mesaj göndermek, görüntülü veya sesli aramalar yapmak, medya dosyalarını paylaşmak dışında neler yapıyorsunuz? Mesela WhatsApp'ta internet paketinizden tasarruf edebilir, yazı stilini değiştirebilir, sesli mesajları ahizeden dinleyebilir, grup kurmadan toplu mesaj atabilir, fotoğrafların çözünürlüklerini düşürmeden gönderebilirsiniz. Daha birçok işlevi de gerçekleştirebilirsiniz. İşte işinize oldukça yarayacak, kullanımı zirveye çıkartacak az bilinen özellikler...

WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

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