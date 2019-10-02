WhatsApp'a muhteşem bir özellik geliyor! WhatsApp'ın yeni özelliğini duyanlar şaşkına döndü

WHATSAPP VERİ TASARRUFU
Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:
-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.
Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.