Donanım üretmeden harika yazılımlar yapamazsınız!

Microsoft Ürün Şefi Panos Panay, büyük heyecan yaratan lansmanın ardından, ünlü haber portalı Quartz'a bir röportaj verdi. Yeni Surface ürünlerinin, hem müşteriler hem de markanın hayranları için heyecan verici olduğunu belirten Panay, yeni donanımlarla ilgili bilgileri en doğru şekilde vermek için sunuma üç gün boyunca hazırlandığını söyledi.

Surface Pro modellerinin inanılmaz derecede başarılı olduğunu dile getiren Panay, ürünleri müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiklerini aktardı. Her zaman en ince ve en hafif cihaza ulaşmak için çabaladıklarını belirten Panay, ortaya mobilitesi yüksek, harika bir ürün çıkardıklarını ifade etti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇI İŞARET EDİYOR

Microsoft'un ilgi uyandıran yeni modeli Surface Pro X hakkında da konuşan Panay, Surface 7 ile Pro X modeli arasındaki çizgiyi romen rakamı kullanarak ayırmak istediklerini söyledi. Surface Pro X'in yeni bir başlangıca işaret ettiğini dile getiren Microsoft Ürün Şefi, "Bir cihazı yeni bir adla sunmak, benim için çok önemli. Bu, yepyeni bir şey üzerinde çalıştığım algısını daha da güçlendiriyor" dedi.

Microsoft'un bir yazılım şirketinden, başarılı tasarımlara sahip bir donanım şirketine evrilmesinin son derece stratejik bir hamle olduğunu ifade eden Panay, donanım yapmadan, harika bir yazılım yapmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Son olarak Panay'a, Microsoft'un akıllı telefon endüstrisine geri dönüp dönmeyeceği de soruldu. Şu an kendileri için en önemli donanımın Surface olduğunu belirten Panay, 5.7 milyar dolarlık satış hacmine sahip bir segment yarattıklarına dikkat çekti. Telefon üretip üretmemenin umrunda olmadığını söyleyen Panay, kendisi için asıl önemli olanın müşterilerin inandığı ve güvendiği ürünler tasarlamak olduğunu ifade etti. (Webtekno)