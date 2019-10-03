Microsoft Surface Duo tanıtıldı! Microsoft Surface Duo'nun özellikleri nedir?

Her iki ekranda da ayrı uygulamaların çalıştırılabileceğini belirten yetkililer, ikinci ekranın klavye veya oyun kolu olarak da kullanılması için yeni özellikler ekledikleri açıkladı. Ofis kullanımı ve oyun oynamak için daha ideal hale getirilen cihaz sayesinde tablet taşıma sorunu ortadan kaldırılacak gibi duruyor. İddialara göre SnapDragon 855 işlemcinin kullanıldığı cihazın teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.