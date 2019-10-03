Mobil cihazların hayatımıza girmesi beraberinde birçok sorunu getirdi. Özellikle ekran boyutları ve pil ömrü konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan mobil cihazlar, üreticileri tarafından ufak değişikliklerle daha iyi hale getiriliyor.
Microsoft Surface Duo tanıtıldı! Microsoft Surface Duo'nun özellikleri nedir?
Mobil cihazlar konusunda bazı kötü deneyimler yaşayan Microsoft, Surface Duo ile pazar payını arttırmayı hedefliyor. Çift ekranlı cihazların hayal kırıklığına uğrattığı dönemde Microsoft bu ürünü ile satış oranlarını yükseltmek istiyor.
Son zamanlarda çift ekranlı telefon modasına katılan Microsoft yeni tanıttığı Surface Duo ile satışlarını ciddi oranda arttırmayı planlıyor. Samsung Fold cihazların kısa sürede bozulmasını avantaj olarak kullanmak isteyen firma işletim sistemi olarak Android alt yapısını kullanacak. Katlanabilir telefon piyasasına giriş yapan şirket yeni hamleler ile rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Her iki ekranda da ayrı uygulamaların çalıştırılabileceğini belirten yetkililer, ikinci ekranın klavye veya oyun kolu olarak da kullanılması için yeni özellikler ekledikleri açıkladı. Ofis kullanımı ve oyun oynamak için daha ideal hale getirilen cihaz sayesinde tablet taşıma sorunu ortadan kaldırılacak gibi duruyor. İddialara göre SnapDragon 855 işlemcinin kullanıldığı cihazın teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Microsoft yetkilisi Panos Panay sahnedeyken cihaza her ne kadar telefon demekten çekinse de firma bu hamlesi ile birlikte uzun süredir uzak olduğu akıllı telefon pazarına tekrar dönüş yaptı. Windows Phone işletim sisteminin durdurulması sonrasında akıllı telefonlar ile ilgili sessizliğini koruyan Microsoft küllerinden doğacağa benziyor.
Firma donanım ve yazılım konusunda kullanıcılara en iyi şekilde destek verirse akıllı telefon pazarında söz sahibi olabilir. Surface Duo'da da Surface Neo gibi erken gösterim gerçekleştirildi. Cihaz 2020 yılında satışa sunulmayacak.
Şirket cihazları erken tanıtarak uygulama geliştiriciler için daha iyi bir zemin hazırlamayı istiyor. Katlanabilir telefon piyasasını Microsoft Surface Duo ile domine etmek için erken adım atmayı tercih eden firmanın cihaza ne kadar süre yazılım desteği vereceği kullanıcılar tarafından merak ediliyor. (Shiftdelete)