2013 yılında Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S4 isimli modelini piyasaya sürmüştü ve o dönem bu telefon büyük ses getirmişti. Bunun nedeni ise Galaxy S4'ün o dönemin teknolojilerine oranla fazlasıyla cazip özellikler sunmasıydı. Ancak elbette artık Galaxy S4 eskisi kadar popüler bir telefon değil ve günümüz akıllı telefon teknolojilerinin bir hayli altında kalıyor.

Ancak Samsung, 2013 yılında piyasaya sürdüğü bu telefonla ilgili bir kez daha gündeme geldi. Samsung'a Galaxy S4'ün CPU ve GPU puanları şişirmekle ilgili açılan bir dava sonuçlandı ve davanın sonucu, ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi tarafından ilan edildi. Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada Samsung'un Galaxy S4'le ilgili yanlış bilgi verdiği ve bu yüzden de suçlu bulunduğu açıklandı.

AÇILAN DAVA SAMSUNG'A 13.4 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Davanın konusunu Samsung'un Galaxy S4 modellerindeki CPU ve GPU puanlarını şişirmesi oluşturuyordu. Şirket, telefonun normal değerinden çok daha yüksek puan gösterip Galaxy S4'ün gerçekte olmadığı kadar güçlü olduğunu iddia ediyordu ancak bu durumun bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Açılan dava Samsung'a 13.4 milyon dolara mal oldu. Mahkeme, Samsung'un Galaxy S4 sahiplerine toplamda 2.8 milyon dolar ödemesine karar verdi. Samsung'a 10.4 milyon dolar da ihtiyati tedbir kondu. 2.8 milyon dolarlık ceza, Samsung'un Galaxy S4 sahiplerine 10'ar dolarlık ödeme yapacağı anlamına geliyor. (Webtekno)