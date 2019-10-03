SURFACE LAPTOP 3

Surface Laptop 3, Microsoft'un çok popüler Surface Laptop'unun en son sürümü. 13 inç ve 15 inç boyutlarla gelen bu geleneksel şekilli cihaz, hem Intel'in hem de AMD'nin donanımlarını kullanıyor.

13 inç Surface Laptop 3, bekleyeceğiniz üzere onuncu nesil dört çekirdekli Intel işlemcilerle geliyor. Ancak 15 inç modelde özel üretilmiş bir AMD Ryzen 7 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, AMD Vega grafik yongasıyla yüksek bir grafik performansı vadediyor.

USB-C sonunda laptopa eklenirken özel Surface Connect portu yerini koruyor. Trackpad'in boyutu yüzde 20 büyürken, yeni alüminyum kaplama, cihazın görünümünü daha etkileyici hale getiriyor.

22 Ekim'de satışa sunulacak olan Surface Laptop 3'ün fiyatı 13 inç model için 999 dolardan, 15 inç için 1.199 dolardan başlıyor.

SURFACE PRO 7

Etkinlikte Surface Pro'nun detayları Surface Laptop 3 kadar anlatılmadı ancak cihazın sonunda USB-C'yi desteklediğini biliyoruz. Surface Connect portu ise yine yerinde duruyor. Surface Pro 7'nin yenilikleri arasında Surface Pen ile Microsoft Word'de ve Excel'de direkt olarak düzenleme yapabilme, daha iyi sesli komutlar için stüdyo seviyesinde mikrofonlar var.

Surface Pro 7, 22 Ekim'de satışa sunulacak ve fiyatı 749 dolardan başlayacak.

SURFACE PRO X

Şimdi karşımızda tamamen farklı bir cihaz olan Surface Pro X var. 5,3mm ile Microsoft'un en ince cihazlarından biri olan Surface Pro X, taşınması son derece kolay bir cihaz. MSFT SQ1 (ARM platformunda Snapdragon) işlemciyle çalışan cihaz, LTE bağlantısına ve sadece 7W güç tüketimine sahip. Cihazın pil ömrünü henüz bilmiyoruz ancak uzun olacağını tahmin edebiliyoruz.

2880x1920 çözünürlük ve 1.400:1 kontrast oranına sahip olan Surface Pro X, diğer ARM tabanlı Windows cihazları gibi Windows 10 S'e sıkışıp kalmış değil ve tam bir Windows 10 ile çalışıyor.

Yeni tanıtılan Surface Slim Pen, cihazın ekranının altına yerleştirilebiliyor, böylece sürekli şarj oluyor.

5 Kasım'da piyasaya sürülecek Surface Pro X'in fiyatı 999 dolar olacak.

SURFACE NEO

2020'nin sonlarında çıkacak olan Surface Neo, şimdiden gösterildi. Surface Neo, "laptop ve tablet arasındaki çakışmayı ortadan kaldırmayı" amaçlıyor. Bu çatışmanın veya çakışmanın tam olarak nerede olduğunu anlamasak da Microsoft, bu "yeni ürünün" bize "yeni bir kategori" sunacağını söylüyor.

Çift ekranlı cihaz, Intel teknolojisini kullanıyor ve her iki tarafta da yalnızca 5,6mm kalınlığında. Cihazın arkasında manyetik olarak yapışık duran bir klavye de bulunuyor. İkinci ekran Asus ZenBook Pro'yu andırıyor ve çalışırken size birçok araç sunuyor.

Surface Neo, bir süredir konuşulan, çift ekranlar için optimize edilmiş Windows 10 X ile çalışacak. Microsoft, Windows 10 X'in verimlilik ve yaratıcılıkta yeni bir çağın kapısını açacağına inanıyor. Windows 10 X, tüm Windows programlarını destekliyor; yani Windows 10 S gibi kısıtlamaları yok.

Cihazın teknik özellikleri net olarak açıklanmadı, ancak bir Intel Lakefield işlemci kullandığını biliyoruz. Surface Neo'nun fiyatı, 2020'nin "tatil sezonu" yaklaştığında muhtemelen ortaya çıkacak. (Chip)