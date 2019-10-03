Microsoft ilk kablosuz kulakiçi kulaklık modelini düzenlediği etkinlikte tanıttı. Apple AirPods'a rakip olan kablosuz kulaklıkların tüm gün konfor sağladığı ve şarj kutusunun 24 saate kadar pil ömrüne sahip olduğu açıklandı. Kulaklıklar ise 8 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Tasarım açısından AirPods'tan ayrılan kulaklıkta gürültü önleyici özellik bulunuyor. Bu sayede her iki kulaklık da telefonla konuşurken gürültüyü azaltabiliyor. Cortana entegrasyonu ile birlikte gelen Surfaca Earbuds, kullanıcısının sesli komutlarını algılayabiliyor.

OFFICE ENTEGRASYONU BULUNUYOR

Kulaklık modelinde ayrıca Office entegrasyonu da bulunuyor. Böylece Office uygulamaları ile de entegre çalışabiliyor. Örneğin, kulaklığa komut vererek sunumları ilerletmek mümkün. Ayrıca, 60'tan fazla dilde çeviri de yapabiliyor.

Dokunmatik bir yüzeyle gelen kulaklık bu sayede kontrol edilebiliyor. Lansmandan verilen bilgiye göre, basit birkaç dokunuşla Spotify'ı açmak mümkün.

Surface Earbuds tanıtılır tanıtılmaz tasarımı ile ilgili kullanıcıları ikiye bölmeyi başardı. Kulağa takıldığında kendini belli eden bir tasarıma sahip olan kulaklık bazı kişiler tarafından beğenilmedi. Diğer yandan Microsoft yaptığı açıklamada ergonomiye ve ağırlığa odaklandıklarını, kulaklığın, kulakta dengeli bir şekilde durabileceği bir tasarım ortaya çıkardıklarını söyledi.

MICROSOFT SURFACE EARBUDS FİYATI NEDİR?

Microsoft Surface Earbuds fiyatı da düzenlenen etkinlikte belli oldu. Yeni kablosuz kulaklık modeli 249 dolarlık fiyat etiketine sahip. Yeni nesil kulaklık bu yılın ardından satışa çıkacak.