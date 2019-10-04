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11, iPhone ve fiyatı ve ortaya çıktı!

İPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI ORTAYA ÇIKTI
4 Ekim 2019, Cuma Güncelleme : 15:22:15

, 10 Eylül'de düzenlediği basın lansmanında 11, iPhone ve iPhone 11 'i tanıttı. Yeni iPhone'lar, 13 Eylül'de ön siparişe açıldı. 'de ise başta ABD olmak üzere bazı ülke pazarlarında satışa çıktı. iPhone 11 serisinin fiyatı ve Türkiye merak ediliyor. Tüketiciler iPhone 11 kaç lira, iPhone 11 Pro fiyatı, yeni iPhone ne zaman Türkiye'de çıkacak gibi soruları internetten araştırıyor. Peki, iPhone 11, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı kaç lira? İşte Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı, Türkiye çıkış tarihi ve özellikleri...

her sene olduğu gibi yeni 'larını tanıttı. Cupertino merkezli teknoloji devi eylül ayında basın lansmanı gerçekleştirip, yeni ürünlerini duyurur. Bu sene de beklendiği gibi gerçekleşti. Haklarında uzun zamandır dedikodular dönen iPhone 11, iPhone ve iPhone 11 tanıtıldı. tarihi ile birlikte yeni iPhone serisi Amerika ve bazı ülke pazarlarında satışa çıktı. iPhone 11 serisinin fiyatları da ve Türkiye oldukça merak ediliyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kaç lira? Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte bu soruların yanıtları...

YENİ IPHONE'LAR NE KADAR? İPHONE 11, 11 PRO VE IPHONE 11 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Türkiye çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve özellikleri...

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