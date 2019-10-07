Mobil işletim sistemi geliştirmeyi bırakan firma bu sefer de mobil platformdaki programlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Play Store'da Microsoft firmasının Word ve One Drive gibi uygulamalarının saflarına katılan Excel de rekor indirme sayısına ulaştı.

Microsoft Excel, Play Store'da bir milyar indirmeyi geçti. Böylece Microsoft'un elektronik tablo aracının mobil versiyonu, Android platformu için Google'ın uygulama marketinde en çok indirilen uygulamalar arasında yerini almış oldu.

Microsoft'tan Google'ı kızdıracak test

Her ne kadar Samsung'un Galaxy Note10 serisi gibi bazı aygıtlar önceden yüklenmiş Excel'le (bazı diğer Microsoft uygulamalarıyla birlikte) gelse de, bir milyar indirme sayısı yine de çok etkileyici bir rakam. OneNote ve PowerPoint dahil olmak üzere daha bir çok Microsoft uygulaması var. Ayrıca Microsoft firmasının Android telefonlar için hazırladığı "Microsoft Launcher" uygulaması da oldukça beğenilen programlar arasında yer alıyor. (Shiftdelete)