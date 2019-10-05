Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar günlük hayatımızın bir parçası oldu. Elimizin altında bulunan bu cihazlar sayesinde birçok işimizi, oturduğumuz yerden görebiliyoruz. Diğer yandan bu cihazlar siber suçluların hedefinde bulunuyor. Hackerlar geliştirdikleri zararlı yazılımlarla kullanıcıların değerli bilgileri elde etmeye çalışıyor. Google bu konuda liste yayınladı ve milyonlarca kullanıcıyı uyardı. Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!