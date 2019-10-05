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milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullandığımız uygulamaların çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Farklı geliştiricler tarafından farklı uygulamalar yayınlanıyor. Sözünü ettiğimiz bu yazılımların birçoğu kullanımı kolay ve yararlı. Bir de madalyonun diğer yüzü var, yani var. Hackerlar sözünü ettiğimiz zararlı uygulamalar içine yerleştirdikleri kötü niyetli yazılımlarla kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlıyor. Teknoloji devi , kötü niyetli uygulamalar konusunda kullanıcıları uyardı ve zararlı uygulamalar listesi yayınladı. Eğer listedeki uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse muhakkak silin!

Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar günlük hayatımızın bir parçası oldu. Elimizin altında bulunan bu cihazlar sayesinde birçok işimizi, oturduğumuz yerden görebiliyoruz. Diğer yandan bu cihazlar siber suçluların hedefinde bulunuyor. Hackerlar geliştirdikleri zararlı yazılımlarla kullanıcıların değerli bilgileri elde etmeye çalışıyor. bu konuda liste yayınladı ve milyonlarca kullanıcıyı uyardı. Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Blur , Background Replacement, Color House2019...

Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Pro Camera Beauty

Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Artistic effect Filter

Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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