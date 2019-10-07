2014'te Facebook tarafından satın alınan WhatsApp her geçen gün daha yetenekli hale geliyor. Kullanım deneyimi daha akıcı hale getiriliyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma gelen güncelleme ile gündemde.