Instagram'da stalk yapanlara üzücü haber geldi. Merak ettiği kişinin neleri beğendiğini, neye yorum yaptığını takip edenler artık bunu yapamayacak. Uzun zamandır Instagram'da yer alan takip sekmesi artık platformdan kaldırılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren bu sekme kademeli olarak kaldırılacak. Bu gelişmeyle birlikte Instagram'ın karanlık modu veya gece modu diyebileceğimiz özelliği iOS 13'e geldi. Instagram'da karanlık moda nasıl geçilir? Instagram gece modu nasıl aktif edilir? İşte detaylar...
Son günlerin en çok anılan ismi Instagram oldu. Cambridge Analytica skandalından sonra Facebook kan kaybetmiş, birçok kullanıcı da kalıcı olarak Facebook ve Instagram hesaplarını silmişti. Şirket bu yüzden yenilikler yaparak, kullanıcıları geri kazanmaya ve uygulamaları yeniden canlandırmaya çalışıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 'Grup hikayeleri' özelliği bu adımlardan biri. Şimdi ise Instagram'da Takip sekmesinin kaldırılacağı gelişmesi ortaya çıktı.