Son günlerin en çok anılan ismi Instagram oldu. Cambridge Analytica skandalından sonra Facebook kan kaybetmiş, birçok kullanıcı da kalıcı olarak Facebook ve Instagram hesaplarını silmişti. Şirket bu yüzden yenilikler yaparak, kullanıcıları geri kazanmaya ve uygulamaları yeniden canlandırmaya çalışıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 'Grup hikayeleri' özelliği bu adımlardan biri. Şimdi ise Instagram'da Takip sekmesinin kaldırılacağı gelişmesi ortaya çıktı.