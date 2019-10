Sony resmi blog sayfasında PlayStation 5'in duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin açıkladığına göre konsol PS5 olarak adlandırılacak. 2020 tatil döneminde yani 2020'nin son çeyreğinde piyasa sürülecek. Peki yeni nesil oyun konsolu neler sunacak? Bunlara gelin biraz daha yakından bakalım.

-PS5'te daha önce raporlandığı gibi SSD disk var. Oyunlar 100 GB'lık disklerde piyasaya sürülecek.

-Oyunların bu nesildeki gibi yüklenmesi gerekecek, yükleme işi zorunlu. Ancak Sony burada bir değişikliğe imza atmış. Yapılan açıklamaya göre oyuncular oyunların yüklediği veya kaldırdığı bölümü (Single player, multiplayer gibi) üzerinde ayrıntılı kontrol sahibi olacak. Mesela bir oyunu tamamen yükledikten sonra sadece single player kısmını silip, multiplayer modu yüklü kalabilecek.

-PS5'in gözden geçirilmiş kullanıcı arayüzü, örneğin hangi multiplayer maçlar müsait vb... dahil olmak üzere bir oyunla daha fazla bilgiyi gösterecek. Birçok detayı ekrana getirecek.

-Wired editörünün belirttiğine göre PS5 gamepad'i PS4 gamepad'ine benzer görünüyor. PS5 gamepad'i USB-C bağlantı portunu kullanıyor. USB-C üzerinden şarj edilecek. Daha iyi hoparlöre ve ayrıca daha büyük kapasiteli pile sahip.

-Shadow of the Colossus ve Uncharted: The Nathan Drake Collection remake'lerinin arkasındaki Bluepoint Games, PS5 için bir oyunun yapımına başlamış durumda.

Teknoloji dünyasının yeni odak noktası olan "haptic" sistemleri, PlayStation 5'te de bulunacak. iPhone serisinde dokunmatik odaklı sistem olarak tanıdığımız "haptic touch" aslında 3D Touch'ın yerine geçmişti. Haptic sensörleri sayesinde ekrana dokunma süresi ve şiddetine göre farklı tepkiler almak mümkündü.

Haptic sistemleri, etkileşim seviyelerine göre farklı bildirimler için de kullanılabiliyor. PlayStation 5 özelinde ise bu sistemler bir yarış esnasında duvara çarptığınızda, bir futbol maşında ikili mücadeleye girdiğinizde yaşanan "titreme" deneyimini daha gerçekçi bir boyuta taşıyacak. Araba sürerken asfalt zemin ile engebeli zemin arasındaki farkı kolun verdiği tepkiyle anlamak mümkün olacak.

Oyuncular, daha gerçekçi bir deneyim için riskli anlarda sadece titreyen bir kol ile geri bildirim almayacaklar. Ekrana ve kola verdikleri dokunma komutları, bu komutların oyunda yarattığı değişiklikler ve o değişikliklerin oyuncuya yaşattığı deneyim, haptic sistemi sayesinde daha hissedilir olacak.

Sony, PlayStation 5 için programlanabilir tetik düğmeleri üzerinde çalıştı. Yeni oyun kollarında L2 ve R2 gibi düğmeler, yerlerini yeni nesil sensörlere bırakacaklar. Bu sensörler, oyun şirketleri tarafından programlanabilir olacak.

Elinizde ok ve yay yokken ok atma hareketi yapabilecek, bunun sonucunda oyunda ok atabileceksiniz. Bir arazi aracının hızını arttırmak için el hareketlerinizi kullanmanız mümkün olacak. Bu durumu elinize kürek alıp bir çukur kazmaya da benzetebiliriz. Siz aynı hareketleri yapacaksınız ancak çukuru oyunda kazacaksınız.

Sony Entertainment CEO'su yaptığı açıklamada, bu kontrol sisteminin oyun şirketlerine ulaştırıldığını ve ilk örnekleri beklediklerini söyledi. (Webtekno)

