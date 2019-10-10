İlk oyunu konsol platformlarına özel olarak üretilen Red Dead Redemption serisinin devam oyunu Red Dead Redemption 2, 2018'in ekim ayında piyasaya sürülmüştü. İlk etapta yalnızca konsol kullanıcılarına özel oyunun PC versiyonunun geleceği de bir süredir konuşuluyordu. Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde nihayet beklenen haber gelmiş ve oyunun PC platformuna geleceği doğrulanmıştı. Bugün itibarıyla devasa açık dünya haritası ve gerçekçi grafikleriyle oyunculardan tam puan alacak oyunun sistem gereksinimleri ve ülkemiz için belirlenen satış fiyatı ortaya çıktı.

RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Red Dead Redemption 2, oyun motoru olarak Rockstar Advanced Game Engine'i kullanıyor. Bu noktada oyunu akıcı bir şekilde oynamak için güçlü bir sisteme gerek duyuluyor. Tabii ki oyunun farklı sistemlerde ve ekran kartlarında nasıl bir performans vereceğini ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Ancak Rockstar, oyunu çalıştırmak için gereken minimum ve ideal sistem gereksinimlerini duyurdu. Belirtilen gereksinimler arasındaki en dikkat çeken nokta ise oyunun gerektirdiği yüksek depolama alanı oldu.

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

-Windows 7 (64 Bit)

-Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300

-AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770

-2 GB VRAM

-8 GB RAM

-150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:

-Windows 10 (64 Bit)

-Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X

-AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060

-6 GB VRAM

-12 GB RAM

-150 GB depolama alanı

RED DEAD REDEMPTION 2 TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonunu 9 Ekim itibarıyla kendi oyun platformu Rockstar Launcher üzerinden ön siparişe sundu. Rockstar Launcher'ın yanı sıra RDR2, ilerleyen günlerde Epic Store, Humble Store veya Greenman Gaming üzerinden de sipariş edilebilir olacak. Oyunun Steam satışları ise aralık ayında başlayacak.

Red Dead Redemption 2 Special Edition: 299 TL

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 379 TL

Tabii ki bu fiyatlar, ön siparişe özel olarak indirimli olarak belirlenmiş fiyatlar ve ilerleyen günlerde artabilir. Son olarak oyunu ön sipariş aşamasında satın almak istemeyenlerse 5 Kasım'a kadar beklemek zorunda kalacaklar. (Webtekno)