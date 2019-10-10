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'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Dünyanın en büyük video platformu , milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor. Fitness kanallarını mercek altına alan bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayınladı.

Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Dünyanın en büyük video platformu , gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

'' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Fitness kanallarını mercek altına alan isimli site, dünya çapında yayın yapan bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayınladı.

Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

EN POPÜLER YOUTUBER'LAR BELLİ OLDU

Peki en popüler 'lar kim? İşte dünya genelinde en çok aboneye sahip olan isimler...

Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

23. DanTDM — 21.6 milyon abone

Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

22. Shane Dawson — 21.8 milyon abone

Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

21. Ninja — 22.1 milyon abone

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