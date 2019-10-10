Youtuber'lar bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
Fitness kanallarını mercek altına alan Golf Support isimli site, dünya çapında yayın yapan bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayınladı.
EN POPÜLER YOUTUBER'LAR BELLİ OLDU
Peki en popüler YouTuber'lar kim? İşte dünya genelinde en çok aboneye sahip olan isimler...
23. DanTDM — 21.6 milyon abone
22. Shane Dawson — 21.8 milyon abone
21. Ninja — 22.1 milyon abone