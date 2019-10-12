Google'ın Eylül ayının ilk haftasında yayınladığı Android 10 için Huawei'den ilk müjdeli haber geldi. Huawei Mate 20 Pro Android 10 güncellemesi yayınlandı. 4.42 GB boyutunda olan ve 10.0.0.136 sürüm numarasını taşıyan güncellemenin dağıtımı Hollanda'da başladı.

Huawei'den 5G hamlesi

Eylül ayı güvenlik yamalarını ve Android 10 işletim sistemini cihaz ile buluşturan güncelleme, EMUI 10 sayesinde kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklere imza atıyor.

Güncellemenin dağıtımı bugüne kadarki güncellemelerde olduğu gibi OTA yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Huawei Mate 20 Pro Android 10 güncellemesinin dünya genelindeki tüm cihazlara ulaşması birkaç gün sürecek. (Shiftdelete)