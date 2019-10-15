Yıllardır gizliliğe ve kullanıcı güvenliğine verdiği önemle nam salan Apple'ın başı son yıllarda yaşadığı gizlilik ihlalleri ile büyük bir derde girmişti. Her fırsatta gizliliğin öneminden bahseden Apple, bu seferse Çin merkezli Tencet'e Safari verilerini gönderdiği iddiasıyla inceleme altına alındı.

Apple'ın varsayılan tarayıcı uygulaması olan Safari, gizliliği ve güvenliği artırmak için bazı özellikler kullanıyor. 'Sahte Web Sitesi Uyarısı' adı verilen bu sistem sayesinde Safari, ilgili sitedeki verileri Google gibi güvenli tarama sağlayıcıları tarafından sağlanan bir kara liste hizmetine sunuyor ve bu sayede çevrimiçi güvenliği artırıyor. Bu iddiaların kaynağı ise Apple'a ait olduğu iddia edilen bir kullanıcı veri gizliliği sözleşmesi.

iOS 12.2'DEN BERİ VAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ortaya çıkan görüntülere Apple, güvenli tarama yapmak için yönlendirdiği sağlayıcılara Tencent'i de ekledi ve Tencent, kullanıcıların IP adreslerini kaydetme hakkına sahip. Bir anda patlak veren bu olayın asıl dikkat çeken noktası ise ABD merkezli bir şirketin Çin merkezli bir şirket ile verileri paylaşması. Bildiğiniz üzere iki ülke arasında bir süredir ticaret savaşları yaşanıyor ve karşılıklı yaptırımlar uygulanıyor.

Bazı Twitter kullanıcıları, güvenlik zafiyeti olarak görülen bu özelliğin iOS 12.2'den beri var olduğunu belirtiyor. Kripto uzmanı Prof. Matthew Green, bu özelliğin iOS işletim sistemlerinin tarayıcısı olan Safari'de varsayılan olarak açık durumda olduğunu belirtiyor. Bu da milyonlarca kişinin IP bilgileri gibi şeyleri riske atıyor.

Esasında Tencent'in şimdiye kadar Çin dışında ikamet eden kullanıcılardan IP adresleri topladığına dair bir kanıt bulunmuyor. Bu kapsamda Apple'ın güvenlik sağlayıcıları listesine Google ile birlikte Tencent'i eklediğine dair somut bir delil de yok. Bu noktada inceleme sonuçlarının ne olacağını ve Apple'a herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmayacağını ise ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. (Webtekno)