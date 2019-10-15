Google'ın ürettiği Titan Güvenlik Anahtarı, FIDO şartnamelerine uygun bir şekilde kimlik avı saldırılarını engellemek için üretilmiş bir fiziksel güvenlik anahtarıdır. Yubico ile benzer bir çalışma prensibine sahip olan anahtarlar, yetkisiz bir şekilde bilgisayara erişmeye çalışan herhangi bir dosyayı engelliyor.

İki adımlı kimlik doğrulama sistemlerinden daha üst düzey bir güvenlik sağlayan fiziksel anahtar, Google çalışanları için kullanılması zorunlu hâle getirilmiş ve daha sonra piyasaya sürülmüştü. Şirket, Titan Güvenlik Anahtarı ismini verdiği bu güvenlik anahtarını şimdi de USB-C çıkışına sahip bir şekilde piyasaya sürmek için çalışıyor.

Titan Güvenlik Anahtarı; Chrome OS, macOS ve Windows gibi işletim sistemleri ile birlikte uyumlu bir şekilde çalışabilecek. Android desteği de bulunan cihaz, iOS sistemlerinde kullanılamıyor. iOS için bu tür güvenlik anahtarları kullanmak istiyorsanız YubiKey 5Ci gibi Lightning çıkışına sahip anahtarlara göz atabilirsiniz.

Şirket, yeni çıkaracakları anahtarın önceki iki Titan anahtarı ile aynı güvenlik deneyimini sunacağını belirtiyor. FIDO şartnamelerine uygun olarak üretilen anahtar, 1Password gibi şifre yöneticileriyle ve Facebook, Dropbox ve Twitter gibi internet siteleriyle uyumlu olarak çalışabilecek. Bunun için tek yapılması gereken, anahtarı, istenilen cihaza takıp kimliği doğrulamak. (Webtekno)