6.5 inçlik Super AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlük sunan telefon, DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan ve HDR10+ teknolojisini destekleyen bu ekran, parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındırıyor.

Ekrandan parmak izi okuyucunun 0.23 saniye gibi oldukça kısa bir süre içerisinde kilidin açılmasını sağladığı belirtiliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 855 Plus karşımıza çıkıyor. Qualcomm'un bu işlemcisi Snapdragon 855'e kıyasla yüzde 15 daha fazla performans sunarken, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuluyor.

Yüksek kapasite isteyenlere ise 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 12 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor. 6 GB RAM'li modelin depolama birimi UFS 2.1, 8 GB RAM'li modellin depolama birimi UFS 3.0 teknolojisini kullanıyor.

Akıllı telefonu güneşte bırakırsanız ne olur?

KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Arkada 64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip olan Samsung GW1 ana kamera yer alıyor. Her dört piksel birleştirildiği için 16 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar ortaya çıkıyor. Tabi, isteyenler tam çözünürlüğe erişim sağlayabiliyor.

Bu ana kameraya 13 Megapiksel çözünürlüğünde 2x yakınlaştırma imkanı sunan telefoto, 8 Megapiksel 115 derece ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Önde 16 Megapiksel kamera yer alıyor.

Realme X2 Pro'nun 4000 mAh kapasiteli bataryası 50W SuperVOOC desteğine sahip. Bu sayede 30 dakika içerisinde yüzde 80 şarj seviyesine ulaşılabiliyor. Telefonun her iki tarafı Gorilla Glass 5 ile kaplı. Öndeki cam düz yapıdayken, arka cam telefonun dış hatlarına uyum sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş.

Oyunlarda daha iyi bir dokunsal geri bildirim sunması için özel teknolojilerle donatılan Realme X2 Pro'nun fiyatı 380 dolar olarak belirlendi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu başlangıç modeli için belirlenen fiyat. (Shiftdelete)