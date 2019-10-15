6,3 inç boyutundaki ekrana sahip olan Redmi Note 8, Full HD+ çözünürlüğe ve IPS LCD panele sahip. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranın damla çentikli bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Damla çentiğin içerisinde ise 13 MP çözünürlüğünde f/2.0 ön kamera bulunuyor.

REDMI NOTE 8'İN DİĞER ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Note 8'in arka kamera tarafında da oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Note 8 Pro'da olduğu gibi bu model de dörtlü arka kameraya sahip. 48 MP ana kamera; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekleniyor.

Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan modelin 4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama seçenekleri ile desteklendiğini, AnTuTu v8 testinde 171,000 puan aldığını söyleyelim.

4,000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan Note 8, 18W şarj desteğine sahip. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan model, Android Pie ile kutudan çıkıyor.

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REDMI NOTE 8 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Gücünü MediaTek Helio G90T işlemciden alan Note 8 Pro, bu işlemciyi 6 / 8 GB RAM ve 64 / 128 / 256 GB depolama seçenekleri ile destekleyecek. Yeni modelin performans noktasında iddialı olduğunu ve AnTuTu v8 testlerinde 280,000 puan aldığını belirtelim. Premium segment olmasa da orta-üst segment için önemli bir oyuncu olan Note 8 Pro, arkada dörtlü kamera kurulumu ile dikkatleri çekiyor.

64 MP ana kameraya; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro çekim kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Ön tarafa baktığımızda 6,53 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekranın damla çentikli olduğunu ve ön kameranın da bu çentiğin içinde olduğunu belirtelim.

Tüm bunları yaparken 4,500 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alan Note 8 Pro, 18W şarj desteğine sahip. USB-C konnektörüne sahip olan model, arka kapakta parmak izi sensörü bulunduruyor. Ayrıca IP52 serfikası ile belirli şartlardaki suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor.

REDMI NOTE 8 VE REDMI NOTE 8 PRO TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Redmi Note 8 modelinin ülkemiz için açıklanan resmi satış fiyatları şu şekilde:

-4 GB RAM ve 64 GB depolama için 1,999 TL

-4 GB RAM ve 128 GB depolama için 2,199 TL

Redmi Note 8 Pro modelinin ülkemizdeki satış fiyatı şu şekilde:

-6 GB RAM ve 64 GB depolama için fiyat 2,499 TL olarak açıklandı.

-6 GB RAM ve 128 GB depolama için fiyat 2,699 TL olarak açıklandı. (Tamindir)