Çin, geçtiğimiz hafta Tianjin'deki Çin Helikopter Fuarı'nda yeni bir helikopter prototipi tanıttı. Çin'in "Süper Büyük Beyaz Köpek Balığı (Super Great White Shark)" ismi verdiği helikopter, 1950'li yılların bilim kurgu filmlerinin görüntülerini 21.yüzyılın teknolojisi ile birleştiriyor. Çinli yetkililer, helikopterin "gelecekteki bilgi savaşı için" tasarlandığını belirtiyor.

Çin'in devlet gazetesi olan Global Times, Çin'in helikopter prototipine ait fotoğrafları yayınladı. Huanqiu.com sitesi tarafından da bu ilginç helikopterin fotoğrafları paylaşıldı.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Global Times, helikopter prototipini, ABD'nin AH-64 Apache, CH-53 Sea Stallion ve Rusya'nın Ka-52 ve Mi-26 gibi modern helikopter tasarımlarının bir birleşimi olarak nitelendirdi. Gazete, prototipi yayınlanan helikopterin ABD'nin B-2 bombacı helikopterinin kanat tasarımına sahip olduğunu da belirtti.

Süper Büyük Beyaz Köpek Balığı isimli helikopter 7.6 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde. Helikopter, 2 mürettebat taşıyabilecek tasarıma sahip. Şematik çizimler, helikopterin dış kabuğunun aracın bütün kabiliyetini saklayacak şekilde tasarlandığını gösteriyor.

Çin, helikopter prototipinin hareketli görüntülerini paylaşmadı. Paylaşılan görüntülerde Süper Büyük Beyaz Köpek Balığı isimli helikopter sadece karada görünüyor. Çinli mühendisler, helikopteri uçuş testi aşamasına getirse bile UFO'lardan ilham alınarak yapılmış ve uçan ilk helikopter olmayacak.

1950'lerde Kanadalı AV Roe (Avro) isimli şirket, UFO benzeri bir araç geliştirdi. Şirketin geliştirdiği aracı ABD ordusu inşa etti ve 1961'de test uçuşları gerçekleştirildi. Şirketin, VZ-9 Avroca ismini verdiği araç, yerden 3 metre yükseldiğinde dengesiz hale geldi. Araç saatte sadece 56 km hıza ulaşabildi. ABD ordusu testlerde başarısız olan VZ-9 Avrocar projesini hurdaya çıkardı. (Webtekno)