Electronic Arts'ın yaklaşık bir ay önce piyasaya sürdüğü en yeni futbol oyunu FIFA 20, ilk etapta pek çok sorunla birlikte geldi. Oyunseverler, özellikle de oyunun en çok tercih edilen modlarından olan "Kariyer Modu"nda çeşitli sorunlarla karşılaştılar. Ancak bu sorunların büyük bir çoğunluğu Electronic Arts tarafından yayınlanan büyük bir güncellemeyle giderilmiş durumda.

Yayınlanan güncelleme, FIFA 20'ye getirilen kapsamlı güncellemelerden sadece bir tanesi. Geliştirici ekip, ilerleyen dönemlerde bu tür yazılım güncellemeleri göndererek oyunun hem güncelliğini koruyacak hem de bazı sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Ancak bu güncelleme, oyunseverlerin çileden çıkmasına neden olan bazı sorunları çözmüş gibi görünüyor.

YÖNETİCİLERİN KOVULMASI SORUNU DÜZELTİLDİ

FIFA 20'nin Kariyer Modu'nun en sıkıntılı sorunlarından bir tanesi yöneticilerin kovulmasıyla ilgiliydi. Yöneticilerin takıma katkıları ve aldığı sonuçlar çok iyi olsa bile takımlar, ilginç bir şekilde yöneticileri kovuyordu. Ancak Electronic Arts, yazılım güncellemesiyle bu sorunu gidermiş durumda. Yapılan açıklamalarda bu sorunun giderildiğinin altı çizildi.

Futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Ayrıca Kariyer Modu'nun önemli sorunlarından bir tanesi de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki elemelerle ilgiliydi. Takımlar beklenmedik bir şekilde elenebiliyorlardı ve Electronic Arts bu sorunu da gidermiş durumda. Ayrıca İngiltere Lig Kupası turnuvasında da benzer bir sorun yaşanıyordu ve güncelleme, bu sorunu da gideriyor.

GÜNCELLEME İÇERİĞİNDE BAŞKA NELER VAR?

Güncellemenin getirdiği diğer yenilikler ise şöyle; basın toplantılarında sorulan sorularda bazı sorunlar vardı ve bu sorunlar giderilmiş durumda. Ayrıca basın toplantısının yapılacağı günlerde kısayol için bildirim gelmesi gerekiyordu ancak bu bildirim sağlıklı bir şekilde gelmiyordu. Bu sorun da giderilmiş durumda. "Sell-On Clause" gelirinin alınmasında bir sorun yoktu ancak bu gelirin elde edilmesi halinde herhangi bir bildirim gelmiyordu. Bu durumda artık düzelmiş durumda.

FIFA 20'nin kariyer modunda yer alan sorunlardan bir tanesi de oyuncuların transfer ücretleri ile ilgiliydi. Öyle ki oyunseverler, özellikle de sattıkları futbolcuların ücretleriyle ilgili doğru sonuçları görüntüleyemiyorlardı. Ayrıca yapılan transferler, "Transfer Haberleri" bölümünde detaylıca görünmüyordu. Güncelleme, bu sorunların da üstesinden gelmiş durumda.

Geliştirici ekip bu büyük ve detaylı güncellemeyle FIFA 20'nin özellikle Kariyer Modu'ndaki sorunları gidermiş durumda. Ancak oyunun hala bilinen bazı problemleri bulunuyor ve bu sorunlar, ilerleyen dönemlerde sunulacak olan güncellemelerle birlikte giderilecek. Oyundaki tüm sorunların giderilmesiyle birlikte oyunseverler, FIFA 20'den çok daha fazla keyif alacaklar gibi görünüyor.