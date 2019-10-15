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milenyum futboluna damga vuruyor

Portekizli yıldız futbolcu , milli takım formasıyla Ukrayna filelerini havalandırdığı maçta kariyerinin 700. golüne ulaştı ve bunu başaran tarihteki 6 futbolcudan biri oldu. 450 golle en çok için skor üreten Ronaldo'nun 'da 118, 'da 5, devam eden kariyerinde 32 ve Portekiz Milli Takımı'nda 95 golü bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü futbolcusu unvanını elinde tutan ve 7 kez bu ligde gol kralı olan yıldız oyuncu, 5 kez de Altın Top ödülüne layık görüldü.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:34
Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano , kulüp ve milli takım kariyerinde 700 gole ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Real Madrid ve 'ın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 34 yaşındaki Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Ukrayna filelerini havalandırdı ve kariyerinde 7. kez "dalya" dedi.

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Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla 2000'li yılların futboluna damga vurdu.

Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

ÖNÜNDE 5 İSİM VAR

Ronaldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor.

Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pele'nin 767 golle Biscan'ı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskas'ın 746, Alman Gerd Muller'in 735 golü bulunuyor.

Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

EN ÇOK GOL REAL MADRİD FORMASIYLA

Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı.

Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 2009-18 yıllarında başkent ekibinin formasıyla 450 gol kaydetti.

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