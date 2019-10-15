Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, milli takım formasıyla Ukrayna filelerini havalandırdığı maçta kariyerinin 700. golüne ulaştı ve bunu başaran tarihteki 6 futbolcudan biri oldu. 450 golle en çok Real Madrid için skor üreten Ronaldo'nun Manchester United'da 118, Sporting Lizbon'da 5, devam eden Juventus kariyerinde 32 ve Portekiz Milli Takımı'nda 95 golü bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü futbolcusu unvanını elinde tutan ve 7 kez bu ligde gol kralı olan yıldız oyuncu, 5 kez de Altın Top ödülüne layık görüldü.