Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 11 serisi, şimdiden dünya genelinde satılıyor. Geçen yılki iPhone XR'ın başarısını temel alan Cupertino devi, daha kaliteli Pro modelleriyle birlikte, yeni düşük maliyetli cihazı olan iPhone 11'i tanıttı.

Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang'in son raporuna göre iPhone 11, piyasaya sunulduğundan bu yana sadece bir ay içinde 12 milyon adet sattı. Bu 2018'in iPhone XR'ından sonra yüzde 15'lik bir gelişme anlamına geliyor. Talebin karşılanabilmesi için Apple'ın iPhone 11 üretimini 1,6 milyon adet daha artırdığı söyleniyor.

iPhone şeklinde mezar taşı görenleri şaşırttı

IPHONE 11 BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAYACAK

Daha kaliteli olan iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max satışlarda pek de başarılı değil; aslında satışların geçen yılın iPhone XS ikilisine göre yüzde 15 daha düşük olduğu bildiriliyor. Zhang, Apple'ın iPhone 11 Pro serisi üretimini yaklaşık 2 milyon birim azaltacağını tahmin ediyor. Ayrıca, iPhone 11 ve 11 Pro'nun bu yılın sonundan önce 70 milyon adet satılması bekleniyor. Daha düşük maliyetli olan iPhone 11 ise büyümeye en fazla katkıyı sağlayacak.

2020 yılına gelindiğinde rapor, iPhone satışlarının 2020'de üç milyon adet üretildiği düşünülen söylentili iPhone SE 2'nin piyasaya sürülmesinin ardından -büyümeye geçmeden önce- ilk altı ay içinde düşeceğini öngörüyor. Tahmin, akıllı telefon siparişlerinde önemli bir değişiklik olmayacağını söylüyor. (Webtekno)