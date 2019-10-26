Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...
Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...
Otomobil üreticileri araçlarında birçok özellik sunuyor. Bu özellikler rahat ve güvenli sürüş sağlıyor. Ancak arabalarda standart donanımlarında olmasına rağmen hiç bilinmeyen gizli özellikler de bulunuyor. Her arabanın birbirinden farklı bilmediğiniz o kadar çok özelliği var ki.. Bu bilgilerin çoğu araba kullanırken çok işinize yarayacak!
Giriş Tarihi: 26.10.2019
10:47
Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
10:54
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