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Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

üreticileri araçlarında birçok özellik sunuyor. Bu özellikler rahat ve güvenli sürüş sağlıyor. Ancak arabalarda standart donanımlarında olmasına rağmen hiç bilinmeyen gizli özellikler de bulunuyor. Her arabanın birbirinden farklı bilmediğiniz o kadar çok özelliği var ki.. Bu bilgilerin çoğu kullanırken çok işinize yarayacak!

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:54
Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? , Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, , Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

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Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

P2 özelliği ile aracın silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

Arabaların bilinmeyen gizli özellikleri! Eğer sinyal ve silecek kolunu aynı anda çekerseniz...

P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

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