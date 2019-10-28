Apple, App Store'da güncellenen uygulama önerilerini, uygulamaları ve süreçleri anlatan hikayeleri, öneri listeleri sunuyor. Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'ye özel bir bölüm sunmaya başladığını açıkladı. Bugün sekmesinde her ay düzenli olarak yayınlayacak "Yeni ve yerli TR" yazı dizisinde, yerli oyunlar ve uygulamalar yer alacak, ayrıca uygulamalarla ilgili hikayelere de yer verilecek.

Serinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayına çıkacak ilk yazısında tamamen Türkçe olan ilk meditasyon ve farkındalık uygulaması, yeni bir sosyal hikaye düzenleyicisi, macera oyunu ve bir streaming platformu yer alacak.