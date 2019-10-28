LOL oyuncularının, Riot Games tarafından bir süre önce yayınlanacağı açıklanan URF modu için heyecanlı bekleyişi başladı. LOL oyuncularının günlerden yayına alınmasını beklediği URF modu ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bugün gün içerisinde yayında olması beklenen URF modunun ne zaman yayına alınacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

LOL URF GELDİ Mİ?

Oyunun tasarımında herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde URF modu 28 Ekim (bugün)- 12 Kasım tarihlerinde sınırsız urf hizmeti sunacak. URF modunun bugün gün içerisinde yayında olması bekleniyor.

URF MODU İLE LOL'DE NELER DEĞİŞECEK?

İlk olarak, şampiyon seçimine yasaklamalar ekledik. Takımlar önce yasaklamalarını kesinleştirecek, daha sonraysa standart kapalı seçime devam edecek. İki takım da aynı şampiyonları seçebilecek.

Haftalar süren testler sonrası getirdiğimiz ikinci değişiklikse, tıpkı ARAM'daki şampiyon dengelemeleri gibi bu modda da tüm şampiyonlara dengeleme ayarlamaları yaptık. Ayrıca şampiyonları düzenlemek için kullandığımız süreci büyük ölçüde geliştirdik. Böylece aşırıya kaçan şampiyonları bulduğumuzda daha çabuk davranabilecek ve ARAM'ı iyileştirmek için kullandığımız dengeleme araçlarını ve tekniklerini burada da uygulayabileceğiz. Şampiyonları seçebilme olanağının, modun dengesini son derece önemli kıldığının farkındayız ve her şeyin makul bir durumda olması için takipte kalacağız.

Son olarak, URF çıktığından beri Sihirdar Vadisi'ne getirdiğimiz bazı oyun akışı unsurlarını (kule barikatları gibi) bu moda da uyarladık ve daha fazla şampiyonun kendini gösterebilmesi için Kadim Ejderha'yı zayıflattık.