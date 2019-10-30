Apple'ın yeni AirPods Pro kulaklıkları Twitter gündemine oturdu. Ancak kulaklıkların konuşulma sebebi gürültü önleme, suya dayanıklılık ya da pil ömrü gibi öne çıkan özellikleri değildi.

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter profil fotoğrafında kulağında AirPods Pro kulaklıkla görünüyor. Ancak Cook'u yakından takip edenler profil resminin önceki fotoğrafla aynı olduğunu fark ettiler. İki fotoğraf yan yana konulduğunda gerçekten de aradaki tek fark AirPods Pro diyebiliriz.

İki fotoğraf da AirPods Pro dışında baştan aşağı aynı. Elbette sosyal medyada başlayan kıvılcım büyüdü ve Apple'ın Tim Cook'un photoshop kulaklıkları gündeme oturdu. (Webtekno)