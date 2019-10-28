Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapmadı
Mars'tan gelen fotoğraf kan dondurdu! NASA herhangi bir açıklama yapmadı
Mars'la ilgili araştırmalar hızını iyice artırdı. Kızıl gezegene yeni araçlar gönderildi. Mars'ın sırları bilimsel araştırmalarla aydınlatılmaya çalışılıyor. Diğer yandan kızıl gezegenle alakalı iddialar da devam ediyor. Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıralarda Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok insan şaşkınlık verici görüntü hakkında yorumda bulundu. NASA ise herhangi bir açıklama yapmadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2019
12:50
Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
13:03
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