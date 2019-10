Apple hızlı yeniliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. AirPods Pro'nun Apple web sitelerinde satışa sunulmasının hemen ardından iOS 13.2 güncellemesi de kullanıcılara sunuldu. iPhone 11 ve 11 Pro'nun Deep Fusion kamera modu gibi yeni özellikler ve tanıtılan AirPods Pro ve Beats Solo Pro ile uyumlu yeni sürüm kullanıcıları rahatlatacak.

Şirket, 19 Eylül'de iOS 13'ü piyasaya sürdü. Fakat kullanıcılara birçok sorun yaşatan sürüm yeni güncellemelerle sorunları çözmeye devam ediyor. Yeni güncelleme AirPods uyumluluğunun yanı sıra, fotoğraf çekimlerinde orta ışık ayarlarını iyileştirmek için Deep Fusion özelliğini de kameralara getirdi. Yeni geliştirme arka planda çalışarak aydınlatma durumlarına göre otomatik olarak kamerada etkin hale gelecek.

Siz deklanşöre dokunduğunuzda dört adet fotoğraf çeken bu teknoloji, daha sonrada dört fotoğraf daha çekerken bir adet uzun pozlama çekim yapıyor. Çekilen bu görüntüler Deep Fusion teknolojisi tarafından işlenmeye başlıyor. Çekilen fotoğraflar piksel piksel analiz ediliyor. Detay, ton, parlaklık ve daha birçok detayın işlenmesi sonucunda ortaya çıkan en iyi fotoğrafı sizlere sunuyor. Yani, siz tüm bu işlemlerin sonucunda tek bir kare elde ediyorsunuz.

Bununla birlikte, kullanıcıların ürünü geliştirmek için Siri isteklerinin ses kayıtlarını Apple geliştiricileriyle paylaşmak isteyip istemediklerine karar vermelerini sağlayan seçeneği de kullanıcılara sundu. Ayrıca daha fazla yiyecek, hayvan ve benzeri emoji de güncelleme ile gelenler arasında.

iOS 13.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

iOS 13.2 sürümü iOS 13 güncellemesini alan tüm iPhone modellerine geldi. Tabi, iOS 13 sürümünü henüz yüklemediyseniz, bu güncelleme için çok daha büyük bir boyut ile karşı karşıya kalacaksınız.

– iPhone XS, XS Max, XR, X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus

– iPhone SE

– iPod touch (7. jenerasyon)

(Shiftdelete)