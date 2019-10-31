Eylül ayının son günlerinde yeni nesil akıllı saat için bir duyuru yapmıştı. O tarihlerde, yakın zamanda içinde satılacağı duyurulan saat sonunda raflardaki yerini aldı. Huawei Watch GT 2 Türkiye pazarınd boy göstermeye başladı. Ancak, yalnızca 46 mm versiyonu ile.

Klasik bir saat tasarımı ile gelen akıllı saat, tam ekran ve çerçevesiz bir tasarımla bizleri karşılıyor. 453 x 454 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan saatin ekran boyutu ise 1.39 inç.

Gücünü Kirin A1 işlemciden alan saat, kullanıcısına eski nesline göre daha yüksek bir batarya ömrü vaat ediyor. Kirin A1 gelişmiş bir Bluetooth işlem birimini, güçlü bir ses işlem birimini, ultra düşük güç tüketimi uygulama işlemcisini ve ayrı bir güç yönetim birimini bir araya getiriyor.

150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekleyen saatin 500 mp3 barındırabilecek bir depolama alanı bulunuyor.

190 VERİ TÜRÜ İZLENİYOR

Spor modunda 8 açık hava sporu ve 7 kapalı salon sporu dahil olmak üzere 15 spor modu destekleniyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.

Watch GT 2, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Saat ayrıca uyku analizi de yapabiliyor. Huawei TruSleep 2.0 özelliği uyku kalitesini ölçmek için gerçek zamanlı kalp atış hızı ve uyku nefes kalitesi takibi yapıyor.

Saatte aynı zamanda Huawei TruRelax teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji Kalp atış hızı değişkenliği değerlerini takip ediyor ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirimde bulunuyor.

HUAWEİ WATCH GT 2 TÜRKİYE FİYATI

Başta da söylediğimiz gibi Huawei Watch GT 2 Türkiye fiyatı, 1.499 TL olarak belirlenmiş durumda. Tabii bu 46 mm'lik versiyon için geçerli. Aynı zamanda bu versiyonun Spor ve Klasik modelleri olduğunu da belirtelim. (Shiftdelete)