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üyeliklerin fiyatı arttı! üyeliği ne kadar oldu? fiyatlar ne zamandan itibaren geçerli?

SPOTİFY PREMİUM ÜYELİKLERİN FİYATI ARTTI!
1 Kasım 2019, Cuma Güncelleme : 15:53:19

Popüler müzik uygulaması , ücretli üyeliklerinin yani Premium üyeliklerin fiyatlarında değişikliğe gitti. Öğrenci, bireysel ve aile paketlerinin fiyatları yükseldi. ücretlendirme 2020'den geçerli olacak. Spotify bu durumu üyelerine e-mail atarak bildirdi. Bu durumdan sonra Spotify, konuşulmaya başlandı. 'da Hastag oldu. Peki üyelik fiyatları ne kadar oldu? Bireysel, öğrenci ve aile paketlerine sahip kullanıcılar ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

bugün üyelerine gönderdiği e-mail'de ücretli olan üyeliklerinde fiyatların değiştiğini belirtti. Özetle Spotify, Premium üyeliklerinin fiyatlarını yükseltti. E-mail'de yazan bilgilere göre fiyatlar 2020'den itibaren geçerli olacak. Yaşanan bu artışla birlikte öğrenci üyeliği 2 TL, bireysel üyelik 4 TL ve aile üyelikleri 6 TL yükselecek.

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