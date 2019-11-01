Spotify Premium üyeliklerin fiyatı arttı! Spotify üyeliği ne kadar oldu? Yeni fiyatlar ne zamandan itibaren geçerli?
Popüler müzik uygulaması Spotify, ücretli üyeliklerinin yani Premium üyeliklerin fiyatlarında değişikliğe gitti. Öğrenci, bireysel ve aile paketlerinin fiyatları yükseldi. Yeni ücretlendirme Ocak 2020'den geçerli olacak. Spotify bu durumu üyelerine e-mail atarak bildirdi. Bu durumdan sonra Spotify, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Twitter'da Hastag oldu. Peki Spotify Premium üyelik fiyatları ne kadar oldu? Bireysel, öğrenci ve aile paketlerine sahip kullanıcılar ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...
Spotify bugün üyelerine gönderdiği e-mail'de ücretli olan üyeliklerinde fiyatların değiştiğini belirtti. Özetle Spotify, Premium üyeliklerinin fiyatlarını yükseltti. E-mail'de yazan bilgilere göre yeni fiyatlar Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak. Yaşanan bu artışla birlikte öğrenci üyeliği 2 TL, bireysel üyelik 4 TL ve aile üyelikleri 6 TL yükselecek.