Spotify bugün üyelerine gönderdiği e-mail'de ücretli olan üyeliklerinde fiyatların değiştiğini belirtti. Özetle Spotify, Premium üyeliklerinin fiyatlarını yükseltti. E-mail'de yazan bilgilere göre yeni fiyatlar Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak. Yaşanan bu artışla birlikte öğrenci üyeliği 2 TL, bireysel üyelik 4 TL ve aile üyelikleri 6 TL yükselecek.