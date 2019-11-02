Bir süre önce duyurulacağı iddiaları ile gündeme gelen Overwatch 2, nihayet Blizzcon 2019'da resmi olarak ortaya çıktı. Oyunun direktörü Jeff Kaplan'ın sahne almasıyla resmiyet kazanan yapım, daha önceki sızıntı haberlerinde de yer aldığı şekilde dolu dolu bir senaryo moduyla gelecek. İlk oyunda eksik olan söz konusu PvE modunda, Overwatch takım üyelerinin dört kişilik ekiplerle Omnic güçlerine ve küresel birliği tehdit eden yeni tür düşmanlara karşı vereceği mücadeleye tanıklık edeceğiz.

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Eski oyundan hatırladığımız tüm karakter, harita ve modların geri döneceği oyun ayrıca Push adında 6'ya 6 mücadele edeceğimiz bir mod da barındıracak. Bu modda bir robotun haritada bulunan görev konumundaki nesneyi rakip tarafa itmesini sağlamak için yarışacağız. Push modunun Overwatch Lig'inde de oynanabileceği ifade edilmiş.

Oyundaki karakterlerin görsel anlamda çok şık görüneceğini belirten Kaplan, oyunla ilgili yeni detayların da paylaşılacağından bahsetti. (Donanımhaber)