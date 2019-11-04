Geçen yıldan beri kullanıcıların gündemini vektörel tabanlı grafik düzenleme programı ile meşgul eden Adobe, sonunda net bir karar aldı. Buna göre Adobe Max 2019, Adobe Photoshop'a ev sahipliği yapacak. Grafik düzenleme programının test için yayımlanan ilk sürümü, kullanıcıları memnun etmemişti. Bunun sebebi, ilgili iPad sürümü ile yazılımın masaüstü versiyonu arasındaki büyük farklardı.

iPad sürümünün kullanıcı arayüzü, masaüstü versiyonunun arayüzüne benzese de performans açısından isteneni veremeyen bir sürüm olduğu için Adobe yetkilileri tarafından bir kez daha irdelendi. Görüntü birleştirme sistemine, ve rötüşlama araçlarına odaklanan şirket, masaüstü sürümünün özelliklerini iPad sürümüne taşımaya devam edecek. iPad kullanıcıları, Apple Pencil desteği sayesinde daha iyi çizimler yapabilecek.

ÜYE OLMAYANLARA 30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME FIRSATI SUNULUYOR

Photoshop CC platformuna abone olanlar, bu programın bütün özelliklerinden yararlanmak için herhangi ek bir ödeme yapmayacak. Eğer bu platformun üyesi değilseniz Adobe size 30 günlük ücretsiz deneme fırsatı sunacak.

Ayrıca Creative Cloud sistemi ile de uyumlu bir şekilde çalışan Adobe Photoshop, projelerinizin Apple'ın diğer cihazlarında da çalışmasını sağlıyor. Böylece iPad ile başladığınız bir çalışmaya kişisel bilgisayarınızda devam edebilirsiniz.

Yazılım, ne yazık ki 10.5 inç büyüklüğündeki iPad Air cihazını ve normal iPad modellerini desteklemiyor. Uygulamayı düzgün bir şekilde çalıştırmak adına tabletinizde iPadOS 13.1 (veya daha üst bir sürüm) bulunmalı.

iPad için Adobe Photoshop uygulamasının uyumlu olduğu iPad modelleri şu şekilde: Bütün iPad Pro modelleri, iPad mini 4, iPad mini 5 ve iPad Air 2. (Shiftdelete)