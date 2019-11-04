Oyun dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen Death Stranding için ilk inceleme yazıları da yayınlandı. Oyunu önceden deneyimleme fırsatı bulan mecralar, ambargonun kalkmasıyla birlikte incelemelerini yayınladılar.

Donanım Günlüğü'nün haberine göre, oyunun Metacritic ortalaması 80 puanın üzerinde.

Oyuna 100 tam puan veren pek çok mecra olduğu gibi, hayli düşük puan verenler de var:

-Trusted Reviews 100

-Game Revolution 100

-Push Square 100

-We Got This Covered 100

-Digitally Downloaded 100

-TheSixthAxis 100

-Screen Rant 100

-GamingTrend 100

-Digitally Downloaded 100

-EGM 100

-Daily Star 100

-Millenium 98

-IGN Italia 98

-PlayStation LifeStyle 95

-Jeuxvideo.com 95

-IGN Japan 95

-Gaming Nexus 95

-Gamer.nl 95

-Vandal 92

-GameSpot 90

-Shacknews 90

-PSX-Sense.nl 90

-PLAY! Zine 90

-JeuxActu 90

-GameOver.gr 90

-Eurogamer Italy 90

-Everyeye.it 90

-IGN Spain 87

-XGN 85

-VideoGamer 80

-Easy Allies 80

-Critical Hit 80

-Guardian 80

-ZTGD 80

-Press Start Australia 80

-PlayStation Universe 80

-Gameblog.fr 80

-Destructoid 80

-Attack of the Fanboy 80

-CGMagazine 75

-Game Informer 70

-USgamer 70

-TrueGaming 70

-Metro GameCentral 70

-Hardcore Gamer 70

-GamesRadar+ 70

-IGN 68

-VGC 60

-Stevivor 35

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