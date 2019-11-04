Hindistan'daki yasadışı içerikle ilgili tartışmalarla karşı karşıya kalan ve ABD'nin ulusal güvenlik endişeleriyle ilgili soruşturmasıyla kuşatılan dünyaca ünlü video paylaşım platformunun ana şirketi ByteDance, Çin'deki ilk akıllı telefonunu tanıttı. Smartisan markası altında pazarlanacak olan cihazın adı ise "Jianguo Pro 3" olacak.

Telefonun bazı özelliklerine kısa bir bakış attığımızda, bazı amiral gemisi modellerle yarışabileceğini görüyoruz. Telefonun asıl odaklandığı kısım ise elbette TikTok. Şirket, telefonun TikTok yıldızlarını hedeflediğini ve bunu başarabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti. Cihazın ön tarafında da bir flaş yer alıyorken, telefon kilit ekranından TikTok uygulamasına direkt geçiş yapılabilmesine olanak sağlıyor.

SMARTISAN JIANGUO PRO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Smartisan Jianguo Pro 3, %100 NTSC renk gamı ile birlikte gelen 6,39 inç Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip. Cihazın ekranı ayrıca, Parlaklığı azaltmak için arka ışıktaki akımı veya gerilimi azaltmaya yarayan DC karartma desteğine de sahip.

Jianguo Pro 3, işlemci olarak Snapdragon 855+'dan güç alıyor. 128 ve 256 GB UFS 3.0 desteği sağlayan iki depolama seçeneğiyle gelen cihaz, yine iki farklı şekilde 8 ve 12 GB LPDDR4x RAM seçeneğine sahip. Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000mAh bataryaya sahip olan Jianguo Pro 3, Smartisan OS 3.0 ile kaplanmış Android 9.0 Pie ile çalışıyor.

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Kamera tarafında baktığımızda ise cihaz, 48 megapiksel Sony IMX586 birincil sensör, 123 derecelik ultra geniş objektifli 13 MP Samsung ISOCELL S5K3L6 ikincil sensör, makro çekimler için 5 MP ISOCELL S5K5E9 sensörü ve 8 MP Omnivision OV8856 sensör kullanan dörtlü bir sistem ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise 20 MP'lik bir öz çekim kamerası bulunuyor.

FİYATI NEDİR?

Smartisan Jianguo Pro 3, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sürümü için yaklaşık 412 dolardan satışa çıkacak. En üst düzey 12 GB RAM ve 256 GB depolama olan model ise yaklaşık 511 dolar fiyat etiketine sahip. Telefon, siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle Çin'de ön siparişe açıldı. 4 Kasım'da satışına başlanacak cihazın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. (Webtekno)