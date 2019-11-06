Red Dead Redemption 2'nin PC sürümünde oyuncular, oyunun başlamasını engelleyen bir hatayla karşılaştı. Birçok oyuncu ekranda 'Red Dead Redemption 2 exited unexpectedly' uyarısının çıktığını belirtti. 'Beklenmedik bir şekilde oyundan çıktı' diyebileceğimiz bu hata sosyal medyada ve oyuncu forumlarında gündeme taşındı.

FARKLI ÇÖZÜMLER DİLE GETİRİLDİ!

Bazı oyuncular RDR2'nin düşük grafik ayarları ve güvenli modda başlatılmasını tavsiye ederken, bazıları ise alternatif olarak antivirüs programının kapatılması gerektiğini belirtti. Birçok kişi Rockstar Games'in müşteri hizmetleriyle iletişime geçti.

ROCKSTAR AÇIKLAMA YAPTI

Video Games Chronicle (VGC) sitesinin haberine göre Rockstar Games ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı, bu hatanın güncel olmayan ekran kartı sürücülerinden dolayı kaynaklandığını belirtti. Bununla birlikte Rockstar, oyunu güvenli modda başlatmayı da önerdi.

'RED DEAD REDEMPTION 2 EXITED UNEXPECTEDLY' HATASININ ÇÖZÜMÜ

Rockstar, söz konusu hata için bir çözüm yolu paylaştı.

Nvidia ekran kartı sahiplerini sürücülerini 441.12 veya üzeri bir sürüme, AMD ekran kartı sahipleri ise sürücülerini 19.11.1 veya üzeri bir sürüme güncellemeli.

-RDR2.exe dosyasını yönetici olarak çalıştırın

-Rockstar Games Launcher'ı açın

-Ayarları seçin

-Yüklü oyunlar (My Installed Games) altından Red Dead Redemption 2'yi seçin

-Kurulum dosyasına girin

-RDR2'ye sağ tıklayın ve özellikleri seçin

-Uyumluluk sekmesi altında bu programı yönetici olarak çalıştır yapın ve tam ekran optimizasyonunu devre dışı bırakın

-Tamam'a tıklayın

-Rockstar Launcher'a geri dönüp, oyunu başlatın