Galaxy S10 hali hazırda oldukça iyi bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Ancak, teknik açıdan yaklaşırsak kamera testlerinde Huawei Mate 30, Huawei P30, OnePlus 7 Pro, Honor 20 Pro gibi modellerin gerisinde kaldı. Samsung birkaç ay sonraki tanıtım etkinliğinde kamera konusunda bayrağı tekrar almak istiyor.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Samsung'a yakın kaynaklara göre, Galaxy S11'in arka kamera kurulumu Hubble adı altında geliştirdi. Hubble Uzay Teleskobu'nu çağrıştıran bu takma ad ile şirket kameraları önemli ölçüde geliştirdiğini dile getirmeye çalışıyor.

2017'den bu yana amiral gemilerinde optik yakınlaştırmaya yer veren Samsung, Galaxy S11'i 5x optik yakınlaştırma sağlayan bir periskop kamera ile donatacak. Böylece 5x yakınlaştırma imkanı sunan Huawei ile daha iyi bir rekabet sağlarken, henüz 2 kat yakınlaştırmanın ötesine geçemeyen Apple'ı geride bırakacak.

Tabi, son dönemde tanıtılan telefonlar ile benzer şekilde optik yakınlaştırmaya bağlı kalınmayacak. 108 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameradan gelen görüntülerin, telefoto kameradan gelen görüntüler ile birleştirileceği, böylece etkileyici seviyelerde hibrit ve dijital yakınlaştırma sunulacağı dile getiriliyor.

3D ToF sensörü ile gelişmiş portre fotoğraflarının ve daha iyi AR içeriklerinin önü açılacak. Çözünürlüğü ve görüş alanı şu anda bilinmiyor olsa da, ultra geniş açılı bir kamerayı da Galaxy S11'in arka tarafında göreceğiz.

Tüm bunlara ek olarak Samsung'un yakın zamanda iPhone 11 ile birlikte kullanıma sunulan Deep Fusion'a rakip bir yazılım geliştirdiği önü sürülüyor. (Shiftdelete)